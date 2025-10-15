Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Českolipská Euroškola dějištěm taktického cvičení amok
Na mimořádné situace chceme být dobře připraveni.
Dnes dopoledne mohli občané v oblasti kolem Železničářské ulice v České Lípě zaregistrovat zvýšený pohyb policistů a dalších příslušníků integrovaného záchranného systému. Naštěstí se tu nestalo nic vážného, jen jsme tu společně nacvičovali taktiku fiktivního zákroku proti aktivnímu střelci ve škole.
Budeme-li se při nácviku našich taktik aktivně připravovat na obdobné modelové situace, můžeme pak zkušenosti z výcviku velmi efektivně využít v reálné situaci. Prostory k dnešnímu cvičení i figuranty z řad tamních studentů nám poskytla českolipská Euroškola, které touto cestou děkujeme.
15. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková