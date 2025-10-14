Česká policistka znovu povede mezinárodní pracovní skupinu ROADPOL
Minulý týden se v Budapešti uskutečnilo jednání Operační pracovní skupiny (Operational Working Group – OPG) organizace ROADPOL, která sdružuje policejní složky z celé Evropy zaměřené na bezpečnost silničního provozu.
Podplukovnice Jana Pelešková byla na tomto jednání opět zvolena předsedkyní pracovní skupiny OPG a povede tak i nadále tým odborníků, kteří koordinují mezinárodní dopravně bezpečnostní akce a vytvářejí společné strategie pro prevenci dopravních nehod napříč Evropou. Policistka působí na Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky a je specialistkou na statistiky, analýzy dopravních nehod a mezinárodní spolupráci v oblasti dopravní policie. Aktivně se podílí na činnosti organizace TISPOL/ROADPOL již od roku 2016.
„Spolupráce v rámci ROADPOL ukazuje, že i přes rozdílné systémy máme stejný cíl. Chceme, aby byly evropské silnice bezpečnějším místem. Je pro mě ctí, že mohu znovu stát v čele týmu, který se o to aktivně snaží,“ uvedla podplukovnice Jana Pelešková.
OPG ROADPOL hraje klíčovou roli při plánování, vyhodnocování a prosazování opatření v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Skupina se zaměřuje mimo jiné na používání radarových systémů, standardizaci měření rychlosti a sjednocení postupů policejních kontrol v evropských státech.
Organizace ROADPOL (European Roads Policing Network) je mezinárodní síť policejních složek, která se zaměřuje na zvyšování bezpečnosti na evropských sinicích prostřednictvím společných kontrolních akcí, výměny informací a sjednocování přístupů k dopravní bezpečnosti.
kpt. Violeta Siřišťová
tisková mluvčí
14. 10. 2025