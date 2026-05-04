Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Červenohorské sedlo pod dohledem

Policisté vzali do provozu novou techniku - mobilní hlukoměr. 

O víkendu se dopravní policisté zaměřili na Červenohorské sedlo a rozjeli tu preventivní akci zaměřenou na bezpečnou jízdu nejen motorkářů. Ještě před jejím zahájením proběhlo slavnostní předání mobilního hlukoměru, který pro potřeby Policie ČR pořídil Olomoucký kraj. Policisté v Olomouckém kraji tak jako první v republice získali zařízení, které umí „poslouchat“ víc než jen burácení motorů.

Kontroly se zaměřily nejen na rychlost a výbavu, ale i na hlučnost motocyklů a upravených vozidel. Cílem ale rozhodně nebylo někomu kazit radost z jízdy nebo „lovit“ motorkáře – naopak. Smyslem bylo přispět k lepšímu soužití mezi místními obyvateli, návštěvníky hor a těmi, kteří si zatáčky na sedle užívali po svém.

Policisté kontrolovali jak motorkáře, tak řidiče vozidel. Zastavili jich téměř 220. Třetina z nich však porušila nějakým způsobem dopravní předpisy. Jeden z nich dokonce vyrazil na projížďku pod vlivem alkoholu. Novým mobilním hlukoměrem bylo o prodlouženém víkendu  zjištěno překročení  povoleného limitu hluku v 7 případech.

Jednoduše řečeno: méně hluku, více respektu – a hory budou příjemným místem pro všechny.

Video z víkendové akce ZDE.

por. Ing. Tereza Neubauerová

4. května 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 