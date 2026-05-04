Červenohorské sedlo pod dohledem
Policisté vzali do provozu novou techniku - mobilní hlukoměr.
O víkendu se dopravní policisté zaměřili na Červenohorské sedlo a rozjeli tu preventivní akci zaměřenou na bezpečnou jízdu nejen motorkářů. Ještě před jejím zahájením proběhlo slavnostní předání mobilního hlukoměru, který pro potřeby Policie ČR pořídil Olomoucký kraj. Policisté v Olomouckém kraji tak jako první v republice získali zařízení, které umí „poslouchat“ víc než jen burácení motorů.
Kontroly se zaměřily nejen na rychlost a výbavu, ale i na hlučnost motocyklů a upravených vozidel. Cílem ale rozhodně nebylo někomu kazit radost z jízdy nebo „lovit“ motorkáře – naopak. Smyslem bylo přispět k lepšímu soužití mezi místními obyvateli, návštěvníky hor a těmi, kteří si zatáčky na sedle užívali po svém.
Policisté kontrolovali jak motorkáře, tak řidiče vozidel. Zastavili jich téměř 220. Třetina z nich však porušila nějakým způsobem dopravní předpisy. Jeden z nich dokonce vyrazil na projížďku pod vlivem alkoholu. Novým mobilním hlukoměrem bylo o prodlouženém víkendu zjištěno překročení povoleného limitu hluku v 7 případech.
Jednoduše řečeno: méně hluku, více respektu – a hory budou příjemným místem pro všechny.
por. Ing. Tereza Neubauerová
4. května 2026