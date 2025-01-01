Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Červená není doporučení, ale povinnost zastavit!
Jízda na červený signál patří k nejzávažnějším dopravním přestupkům. [VIDEO]
V uplynulých dnech se vyškovští dopravní policisté ve Slavkově u Brna zaměřili na jedno z nejnebezpečnějších jednání za volantem, jízdu na červenou. A bohužel měli co řešit. Někteří řidiči se v úseku, kde je kvůli opravě vytíženého mostu na silnici I/54 zaveden kyvadlový provoz, dopustili opravdu nepochopitelných a riskantních manévrů.
Hlídky zaznamenaly případy, kdy vozidla před semaforem korektně zastavila na červený signál, zatímco šoféři jedoucí za nimi se rozhodli znamení nerespektovat. Automobil objeli a pokračovali dál, i když světelná signalizace jasně ukazovala „Stůj“. Jeden z řidičů dodávky dokonce vjel do zúženého úseku až 11 sekund po rozsvícení červené. Netrvalo dlouho a v zrcátku ho překvapily rozsvícené majáky policejního vozu. Hlídce vysvětloval, že jen spěchal domů. Jenže spěch se v takových situacích rozhodně nemusí vyplatit.
Za jízdu na červenou hrozí pokuta na místě až 5 500 korun, ve správním řízení až 25 tisíc korun a navíc šest trestných bodů. Sankce ale nejsou to nejhorší. Podobné jednání zbytečně zvyšuje nervozitu řidičů čekajících na druhé straně kyvadlového úseku, kterým se zkracuje čas na projetí, a může vést i ke kolizím či dalším zdržením. Jízda na červenou patří k nejzávažnějším dopravním přestupkům. Kdo nerespektuje světelnou signalizaci, neriskuje jen pokutu a body, ale hlavně zdraví a životy všech účastníků silničního provozu.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 19. září 2025.