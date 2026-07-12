Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Červená Babeta v pátrání
Odpoledne nahlížel do zahrad a večer se na místo vrátil. Tipoval si, co může odcizit?
Policisté prosí veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti podezřelého muže a důležitých svědků a svědkyně krádeže mopedu.V průběhu noci ze čtvrtka na pátek 25. června došlo v pražských Vokovicích z pozemku u bytového domu ke krádeži mopedu značky Jawa Babeta 210 červené barvy bez registrační značky. Na základě oznámení kriminalisté začali pátrat po neznámém pachateli, který se krádeže dopustil.Policistům se podařilo zajistit několik různých kamerových záznamů, na kterých je zachycen muž, který je z krádeže podezřelý a již v průběhu dne se na místě pohyboval a nahlížel do zahrad domů. V daný okamžik s ním ulicí procházela i mladá dívka, která může být důležitou svědkyní celé události.
V nočních hodinách se do této ulice opět vrátil a s největší pravděpodobností šel již na jistotu přímo k bytovému domu, kde byla Babeta zaparkovaná. S podezřelým se v místě pohybovalo ještě dalších několik osob. Jedna z kamer následně zachytila podezřelého, jak na odcizeném mopedu odjíždí z místa pryč.
V případě, že někdo poznává osoby na kamerových záznamech nebo je právě on jedním hledaných důležitých svědků protiprávního jednání, ať se nám přihlásí na linku 158. Policisté případ prošetřují pro podezření z trestného činu krádež, kdy v případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody v délce až dvou let.Kriminalisté taktéž stále pátrají po odcizené Babetě Jawa 210 červené barvy. V případě, že má někdo informace, kde se moped nachází, informace taktéž prosím předejte na linku 158.
mjr. Eva Kropáčová
12.7.2026