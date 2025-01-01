Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Čerstvě napadený sníh láká
Policisté prověřovali několik oznámení na nebezpečné řidiče.
S každým čerstvě napadených sněhem na komunikacích Zlínského kraje pravidelně přibývá i telefonických oznámení na řidiče, kteří si na zasněžených silnicích zkouší tzv. driftování. Jen během úterý jsme zaevidovali několik takových telefonátů, a to z různých koutů našeho kraje. Ve většině případů mají oznamovatelé strach o svou bezpečnost, popřípadě o svůj majetek.
První oznámení přišlo od řidiče, který chtěl odstavit své vozidlo na parkovišti pod přehradou na Všemině. Obával se, že by jeho automobil mohl poškodit některý z řidičů, kteří na zasněženém parkovišti driftovali.
Několik oznámení jsme však během večera přijali i z okolí Karolinky, Velkých Karlovic a Hutiska – Solance. Tady policejní hlídky postupně odhalily 9 přestupků a příkazem na místě policisté ohodnotili například řidiče, kteří se na vozovce chovali neukázněně (driftovali), řídili automobily nesplňující technické podmínky či za jízdy vypínali všechna světla, popřípadě používali nepovolené úpravy osvětlení vozidel.
Krátce po osmnácté hodině policisté na parkovišti u jednoho z lyžařských areálů ve Velkých Karlovicích zastavili a zkontrolovali třicetiletého řidiče, který svůj osobní automobil řídil pod vlivem alkoholu a nadýchal 1,74 promile alkoholu. Je tak podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Další oznámení se týkalo dvou driftujících automobilů, z nichž jeden narazil ve Velkých Karlovicích do svodidel. Ještě dříve než z místa nehody čtyřiadvacetiletý řidič odjel, prověřila situaci policejní hlídka. Policisté na místě zjistili, že jsou svodidla opravdu poškozená a celkovou materiální škodu předběžně odhadli na 70 tisíc korun. I zde se vyřešení přestupku neobešlo bez pokuty.
Postupně přibývalo oznámení i z jiných částí kraje, například z okolí Vápenic na Uherskohradišťsku. Tam se sjelo tolik driftujících vozidel, že problémy nahlásil i řidič sypače, který místem jen obtížně projížděl. I zde policisté udělili několik pokut.
Monitorovat situaci musely policejní hlídky i na Kroměřížsku, neboť oznamovatel v úterý večer v okolí Tesáku u Rajnochovic zaregistroval asi desítku driftujících automobilů, které ohrožovaly bezpečnost v silničním provozu.
S ohledem na předpověď počasí se dá předpokládat, že se tito řidiči na silnicích objeví i v následujících dnech. Tímto je vyzýváme k opatrnosti a dodržování dopravních předpisů, neboť svojí jízdou neohrožují jen své zdraví, ale i zdraví ostatních účastníků silničního provozu.
31. prosince 2025, nprap. Petr Jaroš