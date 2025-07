Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Černý čtvrtek pro dálnici D5

KRAJ - Čtvrtek, 10. července 2025, byla zřejmě dálnice D5 nejvíce exponovanou z pohledu dopravních nehod. Záchranné složky tam vyjížděly k pěti dopravním nehodám . . .

Ve čtvrtek 10. července, krátce před půl třetí odpoledne bylo nutné uzavřít dálnici D5 z důvodu dopravní nehody dvou kamionů na 6km ve směru na Prahu. Jeden z řidičů nákladní soupravy nedobrzdil v koloně a narazil do návěsu kamionu před sebou. Řidič následně zůstal v kabině vozu zaklíněný a záchranáři jej museli vyprostit. Následně jej transportovali do nemocnice. Chvíli na to došlo ve stejném úseku k dalšímu střetu dvou vozidel a to nákladní soupravy s osobním vozem. Při této nehodě se nikdo nezranil.

Dálnice byla částečně zprůjezdněna v půl čtvrté odpoledne.

Krátce před pátou v podvečer jela policejní hlídka k nahlášené nehodě na 8,5 km dálnice D5 ve směru na Prahu, kdy při cestě zastavila u aktuální nehody 4 osobních vozidel (bez zranění, řešeno pomocí euroformulářů zúčastněných řidičů). Krátce po zastavení ale v plné rychlosti narazilo do policejního vozu se zapnutými výstražnými světly další osobní vozidlo, které následně ještě narazilo do osobního vozu v levém jízdním pruhu. Při nehodě utrpěla zranění policistka, kterou záchranáři transportovali do nemocnice (z ní byla již propuštěna a je v pracovní neschopnosti), jejího kolegu ošetřili záchranáři na místě. Provoz se podařilo obnovit po 19. hodině večer levým a prostředním jízdním pruhem.

Poslední a nejzávažnější nehoda, kvůli které museli policisté opět uzavřít těleso dálnice, se stala krátce před třetí hodinou ráno, tentokrát ve směru na Plzeň. Na 17,5 kilometru došlo ke střetu chodce s nákladní soupravou, který stál v pravém jízdním pruhu. Střet s kamionem bohužel nepřežil. Vše zatím nasvědčuje tomu, že tímto způsobem chtěl zřejmě ukončit svůj život. Dle našich šetření se muž dostal na těleso dálnice únikovým východem, přelezl svodidla a vstoupil do pravého jízdního pruhu, kde zůstal stát. Tuto tragickou událost prošetřujeme pro podezření z účasti na sebevraždě podle § 144 odst. 1 trestního zákoníku.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

11. 7. 2025

vytisknout e-mailem