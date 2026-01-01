Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Černé auto NEláká děti
PARDUBICE - Uvádíme na pravou míru informaci, která se šíří po sociálních sítích.
Od soboty 21. 3. 2026 prověřujeme oznámení, že v pátek vpodvečer ve Svítkově, v ulici Ke Stájím, zastavilo vozidlo, ze kterého vystoupil muž, který šel vynést odpadky. Následně zde mluvil se zde přítomným nezletilým chlapcem, který si zde hrál se skupinou dětí. Vozidlo i řidiče známe, stejně tak chlapce. Nejedná se o žádnou černou dodávku. Nyní zjišťujeme okolnosti a i to, zda se nejednalo o jedno velké nedorozumění.
Rodiče jistě nic nepodcení, když opakovaně poučí své děti, jak se chovat sami venku nebo když je osloví cizí osoba, ale doposud zjištěné skutečnosti nenasvědčují, že by hrozilo dětem v dané lokalitě nějaké nebezpečí.
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí polcie Pardubického kraje