Cenným poznatkem zachránila seniora

Historicky první ocenění Ztracená pomněnka v Kraji Vysočina získala Hana Podrazká z Myslibořic na Třebíčsku, která svým poznatkem zásadním způsobem pomohla při pátrání po pohřešovaném seniorovi z Třebíče. Projekt Ztracená pomněnka si klade za cíl motivovat lidi, aby byli všímavější a empatičtější ke svému okolí. Dneska byla předána v pořadí osmá Ztracená pomněnka v rámci České republiky.

Byla středa 30. října kolem půl čtvrté odpoledne, když policisté integrovaného operačního střediska Krajského ředitelství policie kraje Vysočina přijímali na linku tísňového volání 158 oznámení od personálu domova pro seniory v Třebíči, že ráno kolem deváté hodiny odešel na vycházku jejich sedmaosmdesátiletý klient. Muž chodíval sám na procházky zcela běžně, ale vždycky se vracel zpátky do domova na oběd, ale tentokrát se tak nestalo. Policisté od personálu domova zjistili, že zdravotní stav muže odpovídá jeho věku. Současně zjistili, že u sebe nemá mobilní telefon. Od seniorova syna se pak policisté dozvěděli, že v nedávné době prodělal zápal plic a lékaři mu doporučili omezit fyzickou zátěž. Policisté si byli proto vědomi toho, že v tomto případě se hraje o čas, a to především vzhledem ke klimatickým podmínkám, zdravotnímu stavu seniora, ale také proto, že na konci října se začíná mnohem dříve stmívat a pátrání ve večerních a nočních hodinách bývá vždy mnohem náročnější.

Policisté zahájili bezprostředně po přijetí oznámení pátrání po muži, provedli prověrky zdravotnických zařízení, kontaktovali jeho příbuzné a vyhlásili pátrání po pohřešované osobě, při kterém využili novou aplikaci „osoba v ohrožení.“ „Současně jsme cestou sdělovacích prostředků a sociálních sítí požádali v rámci zveřejněné výzvy o pomoc veřejnost. V Třebíči probíhala rozsáhlá pátrací akce, do které byl nasazen také vrtulník Letecké služby Policie České republiky,“ uvedl krajský policejní ředitel brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek. S pátráním pomáhali strážníci městské policie, kteří také prověřili městský kamerový systém s cílem pokusit se zjistit, kterým směrem a do kterých míst mohl muž v rámci procházky směřovat. Kolem sedmé hodiny večerní byl z pátrání odvolán vrtulník, protože byla propátrána všechna místa možného výskytu muže, ale pátraní policistů v terénu pokračovalo dál. Ale pátralo se v jiné části města.

Deset minut před půl osmou večer jsme na lince 158 přijali oznámení od Hany Podrazské, která projížděla odpoledne přes Třebíč a kolem čtrnácté hodiny údajně muže, po kterém policisté pátrají, spatřila na ulici Rafaelova. Prý ji upoutalo, že šel po silnici, místo toho, aby k chůzi užil chodník. Jeho chůze byla vrávoravá. Když přijela domů a večer se podívala na Facebook, viděla zveřejněné pátrání, proto kontaktovala policisty. Ti si ještě s oznamovatelkou upřesnili směr, kterým muž šel, aby tyto cenné informace předali veliteli pátrací akce. Ten do místa vyžádal policisty se služebním psem. Při úsekovém pátrání prap. Jana Dohnalová z jihlavského oddělení služební kynologie se svým psem Dextrem propátrávala důkladně terén vedle cesty na okraji města a pohybovala se v křovinatém terénu, který končil u brány k zahrádkářské kolonii. Její pes je speciálně vycvičený pro tento typ pátrání a jedenáct minut po dvacáté hodině večer pohřešovaného seniora pes skutečně vypátral. Muž ležel na zemi ve schoulené poloze, byl podchlazený, ale bez zjevných známek poranění. Policisté na místo zavolali zdravotnickou záchrannou službu, která si seniora převzala do péče a převezla ho k vyšetření do zdravotnického zařízení.

Ztracená pomněnka je společný projekt Slavia pojišťovny a.s. a Policie České republiky, který je zaměřený na problematiku pátrání po pohřešovaných osobách a jeho cílem je motivovat širokou veřejnost ke vzájemné pomoci, všímavosti a empatii. Hodinky jako poděkování a certifikát Ztracená pomněnka si všímavá žena převzala právě dnes od zástupkyně Slavia pojišťovny. Ženě za její všímavost pak osobně poděkoval krajský policejní ředitel brig. gen. Mgr. Miloš Trojánek. Slavnostnímu aktu byl přítomen také zástupce vedoucího odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plk. Mgr. Tomáš Kohout a ředitel územního odboru Třebíč plk. Mgr. Jiří Lysák.

„Policie České republiky si Mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný Pomněnkový den, připomíná každoročně 25. května a využívá ho k rozšiřování povědomí veřejnosti o tématu pohřešovaných dětí i dalších osob,“ doplnil krajský policejní ředitel Miloš Trojánek. Právě v tento den se totiž v roce 1979 v New Yorku ztratil cestou do školy šestiletý chlapec, a přestože následovalo rozsáhlé pátrání, nebyl bohužel nikdy nalezen.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí

29. duben 2025

