Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Celostátní pátrání po pohřešovaném
KRALOVICE - Muž odešel ze svého domova bez mobilu a klíčů a do současné doby se nevrátil.
Kriminalisté z územního odboru Plzeň - venkov vyhlásili celostátní pátrání po pohřešovaném muži:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=15320923250311
(Je-li odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
Pohřešovaný byl naposledy viděn dne 19. září 2025 v 16:15 hodin v přechodném bydliště v obci Kralovice. Od této doby nepodal nikomu o sobě zprávu a v pondělí nedorazil do zaměstnání. Ve svém bydlišti zanechal klíče a mobilní telefon. Pohřešovaný nemá údajně žádné zdravotní, ani psychické potíže, sebevražedné úmysly nejsou zjištěny.
Policisté žádají všechny občany, kteří by mohli podat jakoukoli informaci o pobytu, výskytu nebo pohybu pohřešované osoby, aby neprodleně podali zprávu na jakoukoliv služebnu nebo na tísňovou linku 158.
por. Ing. Eva Červenková
24. září 2025