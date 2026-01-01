Celorepubliková výtvarná a literární soutěž Markétina dopravní výchova

Již známe krajské vítěze. 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje se i v letošním roce zapojilo do republikové výtvarné a literární soutěže Markétina dopravní výchova, kterou vyhlásil Tým silniční bezpečnosti. Tématem soutěže pro rok 2025/2026 bylo „Jak se bezpečně chovat na železnici a železničním přejezdu“.

Soutěž byla vyhlášena v listopadu 2025 a děti a žáci mohli svá díla zasílat až do konce března 2026. Na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje dorazilo několik desítek výtvarných i literárních prací v každé z pěti soutěžních kategorií.

Výběr tří nejlepších prací v každé kategorii byl pro hodnotící komisi velmi náročný, neboť soutěžní díla vykazovala vysokou úroveň kreativity, originality i správného pochopení zásad bezpečného chování v prostředí železnice a na železničních přejezdech.

Všem oceněným autorům srdečně gratulujeme. Vybrané práce nyní postupují do celorepublikového kola soutěže, kde se utkají s vítězi z ostatních krajů České republiky. Výsledky republikového kola budou známy na konci května 2026. Slavnostní vyhlášení celorepublikových vítězů se uskuteční dne 22. června 2026.

Děkujeme všem dětem, pedagogům i rodičům za zapojení do soutěže a za podporu dopravní výchovy, která má zásadní význam pro bezpečnost nejmladších účastníků silničního i železničního provozu.

kpt. Bc. Zuzana Churaňová
6. 5. 2026

Odkazy do noveho okna

Vyhodnocení soutěže - MDV

Vyhodnocení soutěže - MDV 

Detailní náhled

