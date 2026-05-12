Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Celorepubliková speciální kontrola ROADPOL nákladních vozidel ADR v Libereckém kraji
Policisté se zaměřili primárně na dodržování povinností při přepravě nebezpečných věcí na silnicích Libereckého kraje
Ve dnech 6. a 7. května se uskutečnila na teritoriu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje speciální kontrola ROADPOL nákladních automobilů a autobusů s prioritním zaměřením na ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí). Dne 6. května akce probíhala na stanovišti silnice I/38 v obci Jestřebí a dne 7. května na stanovišti silnice I/10 v Harrachově.
Policisté během akce zkontrolovali sedm nákladních vozidel přepravujících nebezpečné věci podléhající ADR. Nebylo zjištěno žádné porušení této dohody. U jednoho vozidla však policisté odhalili porušení sociálních předpisů. Řidiči byla na místě udělena pokuta ve výši 1 000 Kč a dopravce byl oznámen do správního řízení k projednání.
Ačkoli byla hlavní pozornost věnována přepravě nebezpečného nákladu, policisté kontrolovali i ostatní nákladní dopravu. U tří vozidel prověřili dodržování nejvyšší konstrukční rychlosti, přičemž nebylo zjištěno žádné pochybení. Jedno vozidlo bylo podrobeno nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, při kterém bylo zjištěno překročení hmotnostního limitu. Řidiči byla uložena pokuta 1 000 Kč a dopravce byl oznámen do správního řízení.
V rámci akce bylo provedeno také 14 technických silničních kontrol. U dvou vozidel byla zjištěna vážná závada typu „B“, a proto jim byla omezena technická způsobilost na dobu 30 dnů.
Kontrolou v systému CEPAN byly ve dvou případech zjištěny nedoplatky na pokutách v celkové výši 5 955 Kč, které byly na místě dlužníky uhrazeny.
Na závěr upozorňujeme řidiče a provozovatele nákladních vozidel, že technický stav, AETR (Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní dopravě) a ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí) kontrolujeme nejen při dopravně bezpečnostních akcích, ale i při běžném výkonu služby.
12.5.2026
nprap. Martina Frýdová
preventistka KŘP Libereckého kraje