Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Celorepubliková speciální kontrola nákladních vozidel v Libereckém kraji
Policisté se zaměřili primárně na kontrolu dodržování stanovených hmotnostních limitů motorových vozidel
Ve dnech 19. a 20. listopadu se uskutečnila na teritoriu Krajského ředitelství policie Libereckého kraje speciální kontrola nákladních automobilů a autobusů s prioritním zaměřením na nízkorychlostní kontrolní vážení hmotnostních limitů nákladních vozidel všech kategorií. Z důvodu přetrvávajícího trendu v oblasti nelegální migrace byly důsledně kontrolovány nákladové prostory zastavených vozidel. Policisté se při akci také zaměřili na pátrání po hledaných osobách, odcizených vozidlech a věcech.
Akce probíhala na stanovišti silnice 1. třídy č. 38 v obci Jestřebí (dne 19.11.) a na stanovišti silnice 1. třídy č. 35 v obci Ktová (dne 20.11.)
Kontrolní vážení bylo provedeno u třinácti vozidel, kdy nebylo zjištěno žádné překročení hmotnostních limitů. V rámci dalších provedených kontrol policisté zjistili u řidičů celkem 3 přestupky, které vyřešili na místě blokovou pokutou v celkové výši 10 000 Kč a do správního řízení byly oznámeny 2 přestupky na krajský úřad. Případné sankce se netýkají pouze řidičů, ale také provozovatelů vozidel a dopravců.
Cílem akce bylo zvýšit úroveň dodržování pravidel silničního provozu, primárně dodržování stanovených hmotnostních limitů motorových vozidel.
28.11.2025
nprap. Martina Frýdová
preventistka KŘP Libereckého kraje