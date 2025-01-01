Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Čelní střet skončil tragicky
Při nehodě poblíž Pohořelic zemřela třiapadesátiletá žena.
Tragicky skončila úterní podvečerní nehoda na obchvatu poblíž Pohořelic. Osobní automobil VW Passat se při předjíždění čelně střetl s protijedoucí dodávkou Renault. Při nehodě byly zraněny čtyři osoby. Třiapadesátiletá spolucestující z osobního automobilu pravděpodobného viníka nehody i přes oživovací pokusy záchranářů na místě zemřela. Oba řidiči měli negativní dechovou zkoušku na alkohol. Komunikace byla v průběhu vyšetřovaní neprůjezdná. Na objízdné trase přes město Pohořelice nedocházelo k výrazným dopravním komplikacím.
por. Bohumil Malášek, 16. září 2025