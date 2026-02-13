Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Čelní střet dvou vozidel ve Smržovce
Po dopravní nehodě dvou vozidel jeden z řidičů zemřel v nemocnici.
Včera v půl druhé odpoledne se stala dopravní nehoda ve Smržovce v ulici Hlavní. Řidič v seniorském věku jel s vozidlem Škoda Favorit ve směru od Tanvaldu, kde dosud z přesně nezjištěných příčin nezvládl projet pravotočivou zatáčku, vyjel vlevo do protisměru a čelně se střetl s protijedoucím vozidlem BMW 118 D. Alkohol u obou řidičů policisté vyloučili ještě na místě provedenými dechovými zkouškami, které měly negativní výsledky. Zraněný řidič Škody Favorit byl následně posádkou zdravotnické záchranné služby převezen do liberecké nemocnice, kde bohužel dnes zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé události nyní šetří jablonečtí kriminalisté ve spolupráci s dopravními policisty.
13. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí