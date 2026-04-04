Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Čelní střet dvou vozidel u Bezdězu si vyžádal lidský život
Ve večerních hodinách se na silnici I/38 u Bezdězu čelně střelo osobní vozidlo s nákladním.
V pátek, krátce před desátou hodinou večer zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody na silnici I/38 na Českolipsku. Ve směru od Obory na Mladou Boleslav jelo osobní vozidlo Škoda Fabia, kdy v místech za odbočkou k Bezdězu jeho řidič ze zatím nezjištěných příčin vyjel do protisměru a zde se čelně střetl s protijedoucím nákladním vozidlem. I přes veškerou snahu záchranářů řidič osobního vozidla svým zraněním na místě bohužel podlehl. Druhý řidič z nákladního vozidla vyvázl z nehody bez zranění. Policisté podrobili řidiče nákladního vozidla orientační dechové zkoušce na alkohol, která byla negativní.
Komunikace byla více jak tři hodiny z důvodu šetření dopravní nehody zcela uzavřená. Policisté na místě řídili dopravu a provoz byl znovu obnoven krátce před půl třetí hodinou ranní.
Příčina a okolnosti této tragické dopravní nehody budou nyní předmětem dalšího šetření. Vyšetřování nehody a zadokumentování si převezme Služba kriminální policie a vyšetřování.
4. 4. 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová