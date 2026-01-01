Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Celková škoda se vyšplhala na více než osm set tisíc korun
Muž z Karviné měl vyloupit několik čerpacích stanic, na které přijížděl kradenými auty.
Spolupráce policistů a kriminalistů z Karviné, Opavy a Frýdku – Místku vyústila k objasnění série krádeží a vloupání, ke kterým od konce loňského prosince do poloviny letošního února v těchto okresech došlo. Celkem jedenáct skutků má mít na svědomí šestadvacetiletý muž z Karviné.
Kromě prvního vloupání do prodejny potravin, ke kterému došlo o loňských Vánocích, měl násilím vnikat do čerpacích stanic. Dalším neodolatelným „lákadlem“ měly být osobní automobily, převážně starší Škody. Odcizená auta pak měly sloužit k přepravě na místa činů a následným odjezdům i s odcizenými věcmi. Trestné činnosti se měl dopouštět převážně v karvinském okrese, ovšem dvakrát měl „navštívit“ sousedy. Vloupat se měl také do čerpacích stanic na Opavsku a Frýdecko-Místecku.
Z provozoven měl odcizit hlavně alkohol, cigarety, energetické nápoje, různé pochutiny, ale také mobilní telefon nebo finanční hotovost. Škoda, kterou tím měl majitelům způsobit, nebyla malá. Například v již zmíněné prodejně a jedné z karvinských čerpacích stanic měl odcizit zboží za téměř 200 tisíc korun. Z opavské čerpací stanice měl „odnést“ zboží v hodnotě zhruba 100 tisíc korun. Taktéž škoda, kterou měl způsobit při násilných vniknutích, se pohybovala v řádu desetitisíců, v jednom případě byla vyčíslena na 100 tisíc korun.
Bezprostředně po prvních oznámeních zahájili policisté územního odboru Karviná intenzivní pátrání po možném pachateli. Úzká spolupráce karvinských, bohumínských a také opavských policistů, jejich operativní činnost, výslechy poškozených i svědků a vyhodnocení dalších zjištěných indicií vedla k jednomu podezřelému. Do prověřování byli následně zainteresovaní také policisté územního odboru Frýdek-Místek. V polovině února byl podezřelý muž zadržen policisty oddělení hlídkové služby Frýdek-Místek při páchání desátého skutku. Ti byli vysláni na základě oznámení o narušení čerpací stanice v tomto okrese.
Komisař 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná obvinil zadrženého muže ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněné užívání cizí věci. Jelikož odcizená auta řídil přes pravomocný zákaz řízení motorových vozidel, byl obviněn také ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Obviněný s kriminalisty spolupracoval, k trestné činnosti se přiznal. Odcizené zboží měl dle svého sdělení různě rozprodat a finance použít pro vlastní spotřebu. Kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, ale protože slíbil, že se další trestné činnosti nebude dopouštět, bylo trestní stíhání vedeno na svobodě.
Ovšem obviněný svůj slib nedodržel. Následující den neuniklo pozornosti policistů oddělení hlídkové služby Karviná nastartované osobní vozidlo a muž nacházející se v jeho blízkosti. Následným prověřováním zjistili, že měl odcizit klíč od auta a bez vědomí majitele s ním odjet. Také zjistili, že předchozího dne byl obviněn ze spáchání několika trestných činů. Muž si vyslechl další obvinění, a to ze spáchání trestných činů neoprávněné užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Tentokrát po pobytu v policejní cele putoval do vazby.
V součtu spáchání uvedených jedenácti skutků měl způsobit škodu v celkové výši přesahující 600 tisíc korun. Další více než 200tisícovou škodu měl způsobit poškozením při násilných vniknutích do objektů nebo automobilů. Zajištěné a neporušené zboží mohlo být vráceno provozovně a auta, která byla nalezena, mohou být předána majitelům. Vzhledem k výši škody v případě odsouzení hrozí obviněnému muži až pět let odnětí svobody.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 27. 2. 2026