Celkem 151 motorkářů zahájilo sezónu v Dlouhém Mostě
Společně s Týmem silniční bezpečnosti policisté nadšencům rychlých strojů připomněli, že ohleduplnost a respekt na silnicích mají smysl.
Více než stovka milovníků jedné stopy se o víkendu sešla v Dlouhém Mostě na Liberecku v kostele sv. Vavřince, kde proběhl již 15. ročník tradiční motorkářské bohoslužby. Na akci dorazilo celkem 151 motorkářů, kteří společně symbolicky zahájili motocyklovou sezónu 2026.
Program odstartoval ještě před samotnou bohoslužbou preventivním stánkem Policie ČR a zástupců Týmu silniční bezpečnosti. Návštěvníci zde mohli získat cenné rady k bezpečné jízdě, správnému vybavení i oblečení. Nechyběla ani možnost zeptat se přímo dopravních policistů na vše, co je v souvislosti s provozem na silnicích zajímá.
Tradice motorkářských setkání v Dlouhém Mostě sahá více než deset let zpět. Vznikla díky spolupráci místní farnosti a dobrovolných hasičů, mezi nimiž nechyběli nadšenci do legendárních motocyklů značky Jawa.
Bohoslužba začala hudebním vystoupením violoncellistky Anežky Krouské, jejíž skladby s nesly v motorkářském duchu. Motorkáři mají za svého patrona svatého Kryštofa, jehož ochrana je s cestováním tradičně spojována. Jak zaznělo během bohoslužby, požehnání může pomoci, ale odpovědnost za bezpečnou jízdu nese každý jezdec především sám. A je potřeba si uvědomit, že na každého z nás čeká doma někdo, komu na nás záleží a kvůli komu bychom se měli vždy vrátit v pořádku.
Po skončení bohoslužby, kterou vedl římskokatolický jáhen Michal Olekšák, proběhlo před kostelem slavnostní požehnání motorkářům i jejich strojům, včetně těch policejních. Následně se účastníci vydali na společnou vyjížďku, která vedla směrem na Hodkovice nad Mohelkou, přes hodkovické letiště až na Branžež. Část trasy absolvovali společně s doprovodem dopravní policie.
Akci pořádala Římskokatolická farnost Dlouhý Most ve spolupráci s JAWA Dlouhý Most. Jubilejní 15. ročník opět potvrdil, že tato tradice má mezi motorkáři pevné místo a každoročně přitahuje stále více účastníků i příznivců.
3. května 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová