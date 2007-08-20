Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Č. j. KRPS-76481-42/TČ-2026-011123-BR
Oznámení o možnosti předání písemnosti - Oleh Klymenko
Příbram V – Zdaboř 17. červenec 2026
S d ě l e n í
pro vyvěšení na úřední desce policie České republiky
podle § 63 odst. 1 tr. řádu (§ 49 odst. 4 o.s.ř.)
Adresát: Oleh KLYMENKO,
nar. 20.08.2007, st. přísl. UKR
Adresa, na níž má byt písemnost doručena:
Útvar Policie České republiky, které písemnost odevzdalo k doručení:
Obvodní oddělení policie Příbram-venkov, ÚO Příbram, Žežická 498, 261 01 Příbram V-Zdaboř.
Výzva k vyzvednutí
Doručovaná písemnost: Usnesení o zrušení zajištěné věci dle § 79f trestního řádu
č.j. KRPS-76481-40/TČ-2026-011123-BR
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti Policie ČR zastižen, a protože písemnost nebylo možno odevzdat ani jiné osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, nebyla písemnost doručena. Adresát je na adrese neznámý, a proto nebylo možné ji uložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, proto byla vrácena odesílajícímu útvaru Policie České republiky.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout v době od 17.07.2026 do 01.08.2026 na adrese útvaru PČR uvedené v textu dokumentu:
pondělí - pátek v době od 07:00 hod. do 15:00 hod.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
prap. Michal Brilla
inspektor
Vyvěšeno dne: 17.07.2026
Sejmuto dne: 01.08.2026