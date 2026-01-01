Bývalou partnerku měl dlouhodobě zastrašovat i vydírat

Skončil ve vazbě. 

Děčínští kriminalisté se v uplynulých dnech zabývali případem, který měl znaky dlouhodobého nátlaku, vydírání i fyzického násilí. Na základě shromážděných důkazů zahájili trestní stíhání 33letého muže z Děčínska, kterého obvinili ze spáchání přečinů vydírání, porušování domovní svobody a krádeže.

Podle dosavadních zjištění kriminalistů měl obviněný opakovaně vyhledávat ženu, se kterou ho pojil blízký vztah, v místě jejího bydliště. Tam ji měl pod různými záminkami nutit, aby s ním odcházela. Jeho jednání mělo být doprovázeno výhrůžkami zabitím i agresivním chováním. V několika případech mělo dojít i na fyzické útoky, údery do oblasti hlavy či tahání za vlasy. Poškozená tak podle kriminalistů žila v trvalém strachu o svůj život a zdraví.

Kriminalisté zdokumentovali také případy, kdy měl muž překračovat hranice soukromí poškozené. Jednou měl bez jejího souhlasu vniknout do jejího pokoje oknem a setrvat tam. V jiném případě měl ženu násilím vtáhnout do pokoje a následně ji proti její vůli táhnout ven z bytu, kde bydlela. Dále se zabývali také incidentem, kdy měl obviněný ženu pod pohrůžkami přimět, aby s ním odešla do jiného města. Jeho jednání pak vyvrcholilo situací, kdy ji v jejím bydlišti omezoval, vyhrožoval jí zabitím a následně jí odcizil mobilní telefon. Poškozené se podařilo využít jeho nepozornosti a utéct pro pomoc.

Kriminalisté muže zadrželi a vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k jeho vzetí do vazby. Soud návrhu vyhověl a obviněného poslal do vazby.  V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na 4 roky.

Děčín 31.března 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

