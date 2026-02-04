Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Být vidět má smysl
Viditelnost chodců v silničním provozu je stále velmi důležitým tématem, a to zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá, a zhoršují se povětrnostní podmínky. Právě na tuto problematiku se zaměřila preventivní akce Policie České republiky, která proběhla v pondělí 26. ledna 2026 před 3. základní školou v Rakovníku.
V ranních hodinách zde policistka společně s koordinátorem BESIP upozorňovali děti, rodiče i další chodce na důležitost dobré viditelnosti při pohybu v silničním provozu. Kontrola byla zaměřena především na používání reflexních prvků, které mohou včas upozornit řidiče na přítomnost chodce a výrazně tak snížit riziko dopravní nehody.
Reflexní materiály jsou viditelné na vzdálenost až dvě stě metrů, zatímco chodec bez reflexních prvků bývá za snížené viditelnosti rozpoznatelný mnohem později. Právě tyto rozdíly mohou v krizových situacích rozhodovat o zdraví či životě.
Po ranní akci před školou následoval preventivní program přímo v prvních třídách 3. základní školy v Rakovníku. Koordinátor BESIP Bc. Ondřej Žabenský společně s policistkou dětem srozumitelnou a hravou formou vysvětlili základní pravidla bezpečného chování v silničním provozu – jak správně přecházet vozovku, na co si dát pozor cestou do školy a proč je důležité být vidět.
Děti se dozvěděly, jaké reflexní prvky mohou používat a kam je nejlépe umístit, aby splnily svůj účel. Nechyběly ani praktické ukázky a prostor pro dotazy. Na závěr obdržely děti reflexní pásky a samolepky, které mohou využívat při cestě do školy i ve volném čase.
Podobné preventivní akce mají za cíl připomínat, že bezpečnost v silničním provozu je společnou odpovědností všech účastníků. Vidět a být viděn je jedním ze základních předpokladů, jak předcházet dopravním nehodám.
ÚO Rakovník
4. Února 2026
prap. Veronika Cafourková