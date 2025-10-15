Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Být viděn!
Být viděn - je na silnicích velmi důležité pravidlo.
Příbramští dopravní policisté nejen tuto zásadu bezpečného pohybu v silničním provozu připomněli dne 15. října školákům ze základní školy v Mokrovratech. Navíc jim ukázali policejní techniku a vybavení, které při své práci používají.
Příčinou mnoha tragických nehod je právě nedostatečná viditelnost. Již desátým rokem platí pro chodce povinnost nosit reflexní prvky, pokud se pohybují za snížené viditelnosti mimo obec podél okraje vozovky, kde není veřejné osvětlení. Prvek by měl být dobře viditelný zepředu i zezadu pro ostatní účastníky provozu. Doporučuje se ho umístit na nejvíce pohyblivou část těla směrem do vozovky, tudíž na pravou stranu. Modré oblečení je zpozorovatelné pouze na 18 metrů, reflexní prvky až na 200 metrů. Při rychlosti 75 km/h potřebuje řidič asi 30 metrů na to, aby zareagoval a stihl se jdoucí osobě bezpečně vyhnout.
Reflexní prvky jsou vhodným doplňkem také pro cyklisty. Ti mají mít na jízdním kole přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy, oranžové odrazky na pedálech a na paprscích kol, za snížené viditelnosti navíc přední světlomet svítící bíle a zadní svítící červeně.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
15. říjen 2025