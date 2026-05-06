Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Byli jste na místě smrtelné nehody?
Hledáme dalšího motorkáře, který měl být na místě nehody v Lanškrouně.
V neděli 3. května kolem 15. hodiny došlo v obci Lanškroun ke střetu osobního automobilu s motorkou. Řidič motocyklu při nehodě utrpěl zranění neslučitelná se životem.
Dle výpovědi svědka se měl na místě nehody nacházet i další motorkář, nejspíše s motocyklem Honda Shadow 600 tmavé barvy, na kterém byly kufry.
Žádáme zmíněného motorkáře, případně další svědky, kteří viděli samotný střet vozidel nebo by ho mohli mít zaznamenaný na palubní kameře, aby se ozvali policistům na tel. 974 580 330 nebo prostřednictvím linky 158.
6. května 2026
por. Mgr. Tomáš Dub