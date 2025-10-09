Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Buďte vidět, může vám to zachránit život
Nezapomínejte nosit reflexní prvky.
Podzim přináší svá úskalí v dopravě jak pro řidiče, motorkáře, cyklisty, ale i pro chodce. Řidiči musí počítat s častějšími mlhami a nepřízní počasí, listím spadaným na silnicích a za pár týdnů budeme čelit i ranním mrazíkům. Poslední týdny ukazují nehodovostí na fakt, že někteří výše uvedené nerespektují, stejně tak jako ignorují pravidla a předpisy silničního provozu, čímž ohrožují nejen sami sebe, ale především ty, kteří jich dbají, a stanou se nevinnými účastníky nehod. Že alkohol ani drogy za volant nepatří se nám nechce ani zmiňovat, protože to by mělo být samozřejmostí, nicméně týdenní přehledy nám opět ukazují, že ani toto není pro některé účastníky silničního provozu problém a na cestu se těmito látkami posilní a opět vystaví nejen sami sebe nebezpečí zranění nebo ještě hůře, tragickým následkům. Chodci by pak neměli zapomínat, že v ranních hodinách už je déle tma, stejně jako přichází dříve ve večerních hodinách. Chodce žádáme, aby dbali na svou dostatečnou viditelnost pro ostatní účastníky provozu a nosili reflexní prvky. Stejně tak platí toto pravidlo pro cyklisty a koloběžkáře. Desítky kusů reflexních prvků dnes ráno rozdali chodcům i cykistům policisté v Českých Budějovicích a na důležitost "Být viděn" upozorňovali.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz
9. října 2025