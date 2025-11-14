Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Buďte opatrní – ne každá veřejná sbírka je pravá!
Na Tachovsku přišla seniorka o své peníze. Blíží se Vánoce a s nimi i čas dobrých skutků. Mnoho lidí přispívá na charitu, ale bohužel se najdou i tací, kteří toho zneužívají. Podvodníci se často vydávají za dobrovolníky, koledníky a žádají peníze pro pomoc dětem nebo pro nemocné. Ve skutečnosti si je ale nechají pro sebe.
K podobné nepříjemné události došlo v Tachově na prodejní ploše obchodního domu. K jedné zákaznici přišel neznámý muž, který se tvářil jako neslyšící a pomocí gestikulace rukou seniorce naznačil, že vybírá příspěvek na charitu. Oslovená seniorka se rozhodla přispět částkou 200 korun. Muž ji předložil desky s papírem k potvrzení daru, přičemž jí měl svým tělem zastínit nákupní vozík, do kterého si před tím odložila peněženku, aby mohla vypsat na papír potřebné náležitosti. Zatímco žena vyplňovala údaje, muž ji měl vzít v nestřeženém okamžiku z vozíku peněženku, ze které měl odcizit čerstvě vybraných 14 000 korun. Žena si toho všimla až poté, co neznámý muž odešel, a oznámila celou věc na policii. Seniorka tak přišla o své úspory. Policisté obvodního oddělení v Tachově ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu krádež, případem se dále zabývají a po pachateli pátrají.
Podobné případy se mohou stát komukoliv – kapsáři využívají naši nepozornost nebo soucit. Vymýšlejí různé triky, aby nás rozptýlili a dostali se k našim cennostem.
Rozpoznání podvodníků od pravých dobrovolníků, kteří zastupují různé charitativní organizace, které pořádají veřejné sbírky na podporu různých věkových nebo sociálních skupin, poznáte dle:
- Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob, číslo kasičky, číslo OP dobrovolníka a popřípadě i razítko Charity.
- Údaje dobrovolníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti.
- Kasička musí být úředně zapečetěná místně příslušným nebo obecním úřadem či magistrátem.
- Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky.
- Na kasičce je nalepena nálepka se znakem Charity.
Jak se chránit?
- Nenechávejte své cennosti volně ležet v nákupním košíku nebo viditelně v kabelce či tašce.
- Buďte ostražití v případě, že vás někdo osloví s prosbou o peníze nebo podpis na ulici.
- Nenoste u sebe větší hotovost, pokud to není nutné.
- Všímejte si svého okolí, hlavně když jste v obchodech nebo na rušných místech.
- Ověřujte si, zda má daná sbírka patřičné povolení – u pravé sbírky mají její dobrovolníci specifický průkaz a zapečetěnou kasičku.
- Jedna z možností je i poskytnutí příspěvku přes oficiální weby známých organizací.
- Když si všimnete podezřelého chování, raději o tom informujte prodavače, nebo bezpečnostní službu. Opatrnost je nejlepší prevence.
- Pakliže se stanete obětí takového jednání, neváhejte zavolat policistům na linku 158 nebo se osobně obrátit na nejbližší obvodní oddělení policie.
Pomáhat je skvělé, ale jen tehdy, když vaše pomoc opravdu dorazí tam, kam má.
nprap. Veronika Hokrová
14. listopadu 2025