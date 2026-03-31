Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Buďte obezřetní, chraňte své peníze
Kyberbezpečnost není věda – jen je dobré vědět, kam neklikat!
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje se spojili s Karlovarským obchodním domem a připravili pro zákazníky zajímavou a poučnou besedu, která ochrání nejen jejich nákupní vozíky, ale hlavně jejich online peněženky. Společně jsme probrali nejčastější kyberhrozby, které se objevují v našem kraji. A že jich není málo! Např:
• „Bankovní úředník“, který ví o vašem účtu víc než vy – a přitom vůbec není z banky.
• „Policista“, který tvrdí, že vám zachraňuje peníze – jen je chce zachránit hlavně pro sebe.
• „Výhodná investice“, která je tak výhodná, že z ní nakonec nemáte nic… kromě vzteku.
Lidé si odnesli tipy, jak nenaletět podvodníkům, jak bezpečně reagovat na podezřelé telefonáty a jak rozpoznat online past dřív, než do ní spadnou.
PAMATUJTE:
✅ Nikdy nesdělujte citlivé údaje po telefonu – banka ani policie je po vás chtít nebude.
✅ Nereagujte na nátlak a urgentní výzvy – podvodníci spěchají, abyste nepřemýšleli.
✅ Neotvírejte podezřelé odkazy a přílohy – ani když „to vypadá důvěryhodně“.
✅ Volajícímu zavolejte zpět na oficiální číslo – ověřením nic nepokazíte.
✅ Investujte jen tam, kam si můžete sáhnout – pokud slibují rychlý a jistý zisk, bývá to past.
„Sdílejte tyto informace dál – pomůžete tak ochránit nejen sebe, ale i své blízké.“
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
31. 3. 2026