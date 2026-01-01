Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Budování povědomí o kybernetické bezpečnosti
Policisté upozorňují na metody podvodníků v online prostředí.
Ve dnech 29. ledna a 5. února se v Liberci a České Lípě uskutečnily přednášky pro zaměstnance Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj. S riziky číhajícími v online prostoru mělo možnost se seznámit více než 120 zaměstnanců úřadu.
Policejní preventisté z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje během přednášek upozorňovali na sofistikované způsoby podvodníků, kteří se ze svých obětí pokouší vylákat nemalé finanční částky, citlivé osobní údaje, nebo se pokusí o podvod při prodeji prostřednictvím inzertních portálů a internetových obchodů. Zároveň informovali o základních pravidlech bezpečného chování, které by měl znát každý uživatel digitálních technologií. Součástí přednášek byla i možnost nahlédnout na reálné případy, kterých je v Libereckém kraji evidováno i více než deset za jediný den.
Vzdělávání zaměstnanců firem a široké veřejnosti v oblasti informačních technologií je jedním z nejúčinnějších prvků ke snížení kybernetické kriminality.
nprap. Libor Barták
6. 2. 2026