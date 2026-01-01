Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Budeme dohlížet na bezpečný průběh Brněnského Majálesu
Policisté se připravují očekávaný rekordní studentský průvod.
Brněnští policisté připravili bezpečnostní opatření k letošnímu Brněnskému Majálesu. Na akci budou nasazeny desítky policistů, kteří se budou věnovat především dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností návštěvníků a dopravou.
Do opatření budou zapojeni nejen pořádkoví policisté, ale také dopravní policisté, kteří budou řídit a monitorovat situaci v okolí areálu i na trase průvodu. Připraveni budou rovněž kriminalisté. Policisté se ale také zaměří zejména na prevenci a řešení případné trestné činnosti.
Součástí opatření bude také doprovod tradičního studentského průvodu z náměstí Svobody do areálu Brněnského výstaviště. Řidiči musí na trase průvodu počítat s krátkodobými dopravními omezeními.
Doporučuje návštěvníkům, aby pro cestu na výstaviště využili především městskou hromadnou dopravu. V okolí areálu nejsou dostatečné parkovací kapacity a v předchozích letech byla doprava v této lokalitě komplikovaná.
Návštěvníkům zároveň doporučujeme, aby dbali pokynů policistů, strážníků a pořadatelů, sledovali aktuální dopravní informace a věnovali pozornost svým osobním věcem. V případě potřeby se mohou obrátit na nejbližší policejní hlídku.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 8. května 2026.