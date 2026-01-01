Budeme dohlížet na bezpečný průběh Brněnského Majálesu

Policisté se připravují očekávaný rekordní studentský průvod. 

Brněnští policisté připravili bezpečnostní opatření k letošnímu Brněnskému Majálesu. Na akci budou nasazeny desítky policistů, kteří se budou věnovat především dohledu nad veřejným pořádkem, bezpečností návštěvníků a dopravou.

Do opatření budou zapojeni nejen pořádkoví policisté, ale také dopravní policisté, kteří budou řídit a monitorovat situaci v okolí areálu i na trase průvodu. Připraveni budou rovněž kriminalisté. Policisté se ale také zaměří zejména na prevenci a řešení případné trestné činnosti.

Součástí opatření bude také doprovod tradičního studentského průvodu z náměstí Svobody do areálu Brněnského výstaviště. Řidiči musí na trase průvodu počítat s krátkodobými dopravními omezeními.

Doporučuje návštěvníkům, aby pro cestu na výstaviště využili především městskou hromadnou dopravu. V okolí areálu nejsou dostatečné parkovací kapacity a v předchozích letech byla doprava v této lokalitě komplikovaná.

Návštěvníkům zároveň doporučujeme, aby dbali pokynů policistů, strážníků a pořadatelů, sledovali aktuální dopravní informace a věnovali pozornost svým osobním věcem. V případě potřeby se mohou obrátit na nejbližší policejní hlídku.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 8. května 2026.

