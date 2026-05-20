Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Brutální útok skončil těžkým zraněním
Úder pěstí způsobil vážné poranění hlavy a bezvědomí.
Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání 29letého muže, kterého obvinili ze spáchání zločinu ublížení na zdraví a přečinu výtržnictví.
K incidentu došlo v nočních hodinách ze 17. na 18. května na veřejně přístupném prostoru u jedné benzinové čerpací stanice na Trutnovsku. Podle dosud zjištěných skutečností měl obviněný pod vlivem alkoholu opakovaně fyzicky napadnout o devět let staršího muže, který byl rovněž pod vlivem alkoholu.
Útok proběhl ve dvou fázích. Nejprve měl obviněný poškozeného opakovaně udeřit pěstí do oblasti hlavy. Přibližně o hodinu později mělo dojít k dalšímu útoku, kdy poškozený po silném úderu upadl na zem a utrpěl velmi závažná poranění hlavy, což je hodnoceno jako nedbalostní následek jeho primárního útoku.
Zranění osmatřicetiletého muže si vyžádalo urgentní lékařský zásah, včetně akutní operace. Jeho stav byl bezprostředně život ohrožující. Právní kvalifikace se může změnit v závislosti na průběhu léčení poškozeného.
Obviněný byl již v minulosti za obdobné násilné jednání pravomocně odsouzen. V případě prokázání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody v rozmezí dvou až osmi let.
Případem se nadále zabývají královéhradečtí kriminalisté.
por. Jandová
20.5.2026