Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Brutální napadení v Letenských sadech

Policisté pátrají po neznámém útočníkovi, který fyzicky napadl čtyřicetiletého muže, do kterého kopal na zemi a vyrazil mu několik zubů.

K celému napadení došlo jednadvacátého března, krátce po druhé hodině odpolední, v Letenských sadech v Praze 7. Neznámý muž tam po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl poškozeného a to tak, že ho nejprve udeřil dvěma ranami pěstí do obličeje a poté, co napadený upadl na zem, tak ho ještě dvakrát kopl do oblasti hlavy. Ihned poté z místa odešel neznámo kam a svým jednáním způsobil čtyřicetiletému muži vážná zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, jelikož měl vyražené dva přední zuby a tržnou ránu v oblasti brady.

Policisté z místního oddělení Letná začali po neznámém muži okamžitě pátrat a zajistili kamerové záznamy, na kterých je vidět celý průběh napadení a také podezřelý muž, jak prochází se svým psem pod kamerou v ulici Nad Štolou. Jedná se o muže ve věku kolem čtyřiceti let, robustnější postavy, který má pěstěný plnovous a potetovaná obě předloktí. V době útoku byl oblečen do světlých kalhot, šedé mikiny a tmavé kšiltovky.

Neznámý muž je podezřelý ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, za což mu v případě dopadení a odsouzení hrozí až tříletý pobyt za mřížemi.

por. Richard Hrdina - 22. dubna 2025

