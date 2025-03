Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Brutálně napadl svou dceru

SOKOLOVSKO – Nyní mu hrozí až čtyřleté vězení.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání pětačtyřicetiletého muže z Habartova, kterého obvinili ze spáchání přečinů ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, vydírání a výtržnictví.

V první polovině března letošního roku měl obviněný muž přijít do bytové jednotky v Habartově, kterou společně obýval se svou sedmadvacetiletou dcerou. Po svém příchodu ji měl začít nadávat a vulgárně urážet, po chvíli jí fyzicky napadl několika údery pěstí do oblasti hlavy. Přitom jí měl vyhrožovat zabitím. Po tomto napadení měla žena několikrát ztratit vědomí. O její zdravotní stav se ale muž nezajímal a z bytu odešel. Svou dceru si měl pětačtyřicetiletý muž před odchodem vyfotit a fotografii rozeslat několika lidem. Ti celou věc oznámili na tísňovou linku 158. Do bytu okamžitě vyrazili policisté, kteří využili svého oprávnění a vstoupili do bytové jednotky. Společně se záchranáři poté ženě poskytli první pomoc. Následně byla žena převezena do nemocnice, kde byla hospitalizována.

O několik dní později měl svou sedmadvacetiletou dceru kontaktovat prostřednictvím SMS zpráv a různých komunikačních aplikací. Opakovaně jí měl vyhrožovat fyzickým napadením a vulgárně jí urážet. Své agresivní jednání měl muž stupňovat a nakonec jí vyhrožoval i zabitím. Žena ze strachu o svůj život celou věc oznámila na policii.

Obviněný muž měl v ulicích města odchytit osmadvacetiletou rodinnou známou, které měl také vulgárně nadávat a vyhrožovat jí fyzickým napadením v případě, že mu neřekne, kde se před ním ukrývá jeho sedmadvacetiletá dcera.

Kromě toho měl v Habartově přistoupit k trojici osob, kterou znal, a všem třem začít vyhrožovat fyzickým napadením a zabitím, když mu neřeknou, kde se jeho dcera nachází.

Policisté se agresivním jednáním pětačtyřicetiletého muže od samotného počátku zabývali, následně muže zadrželi.

Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na čtyři roky.

nprap. Jakub Kopřiva

31. 3. 2025

vytisknout e-mailem