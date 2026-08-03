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Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Brutal Assault v Josefově

Budeme dohlížet na dopravu a veřejný pořádek. 

Ve středu 5. srpna 2026 se v jaroměřské pevnosti Josefov otevřou brány 29. ročníku mezinárodního festivalu Brutal Assault. Program poběží až do soboty 8. srpna a první návštěvníci mohou dorazit už zítra. Do města zamíří desítky tisíc fanoušků extrémní hudby z mnoha zemí.

Policie České republiky proto posílí hlídky nejen přímo v areálu, ale i v širším okolí Jaroměře. Na místě budou policisté z pořádkové, dopravní i kriminální služby. Jejich pozornost se zaměří především na:

  • Udržení veřejného pořádku.
  • Dohled nad bezpečným a plynulým provozem na silnicích.
  • Prevenci majetkové kriminality, zejména krádeží.

Doporučení pro návštěvníky festivalu:

  • Dodržujte dopravní značení a pokyny policistů.
  • Pokud můžete, využijte hromadnou dopravu nebo sdílené jízdy – příjezd autem může být složitý.
  • Řízení pod vlivem alkoholu je nepřípustné.

Festival zajišťuje několik oficiálních parkovišť a kempů. Jejich přesná umístění a GPS souřadnice najdete na oficiálním webu Brutal Assaultu.

Policie bude situaci v Jaroměři sledovat průběžně – před začátkem akce, během jejího konání i po skončení. V případě potřeby se obraťte na linku 158, nejbližší hlídku nebo místní služebnu.

por. Pižlová Šárka, DiS.
3.8.2026, 9:00

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