Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Brutal Assault v Josefově
Budeme dohlížet na dopravu a veřejný pořádek.
Ve středu 5. srpna 2026 se v jaroměřské pevnosti Josefov otevřou brány 29. ročníku mezinárodního festivalu Brutal Assault. Program poběží až do soboty 8. srpna a první návštěvníci mohou dorazit už zítra. Do města zamíří desítky tisíc fanoušků extrémní hudby z mnoha zemí.
Policie České republiky proto posílí hlídky nejen přímo v areálu, ale i v širším okolí Jaroměře. Na místě budou policisté z pořádkové, dopravní i kriminální služby. Jejich pozornost se zaměří především na:
- Udržení veřejného pořádku.
- Dohled nad bezpečným a plynulým provozem na silnicích.
- Prevenci majetkové kriminality, zejména krádeží.
Doporučení pro návštěvníky festivalu:
- Dodržujte dopravní značení a pokyny policistů.
- Pokud můžete, využijte hromadnou dopravu nebo sdílené jízdy – příjezd autem může být složitý.
- Řízení pod vlivem alkoholu je nepřípustné.
Festival zajišťuje několik oficiálních parkovišť a kempů. Jejich přesná umístění a GPS souřadnice najdete na oficiálním webu Brutal Assaultu.
Policie bude situaci v Jaroměři sledovat průběžně – před začátkem akce, během jejího konání i po skončení. V případě potřeby se obraťte na linku 158, nejbližší hlídku nebo místní služebnu.
por. Pižlová Šárka, DiS.
3.8.2026, 9:00