Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Bruntálští služební psi v akci
Během jednoho týdne v měsíci srpnu se podařilo bruntálským policejním kynologům společně se svými čtyřnohými parťáky vypátrat tři pohřešované osoby, a také jednoho opilého mladistvého (ne)řidiče, který utekl od dopravní nehody.
V nočních hodinách ze soboty 9. na neděli 10. srpna byla nahlášena na tísňovou linku 158 havárie mopedu na silnici III. třídy číslo 4583 v obci Čaková na Bruntálsku. Řidič měl však z místa nehody utéci a schovat se do blízkého lesa. Na místo kromě dopravních policistů a zdravotníků dorazil také policejní kynolog se psem Dronko. Ten během několika minut vypátral mladistvého řidiče v úkrytu v křoví, který se ke své neoprávněné jízdě následně doznal. Jak se ukázalo, mladík nejenže nevlastnil řidičské oprávnění, ale také měl pozitivní dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu.
Do další akce se zapojila ve čtvrtek 14. srpna odpoledne také služební fena Daphne se svým lidským kolegou. Společně pátrali po nezvěstném mladistvém chlapci v okolí obce Linhartovy u Města Albrechtice. Jeho otec nám oznámil obavu o život syna, který odešel ráno z domu a nereagoval ani na telefonické volání. Na vytipovaném místě v okolí zámku Linhartovy zachytila Daphne stopu a dovedla svého psovoda až mladistvému.
Jen o den později 15. srpna v časných ranních hodinách bylo na tísňovou linku 158 oznámeno pohřešování pacienta, který odešel ze zdravotnického zařízení ve Dvorcích na Bruntálsku. Do pátrání byly zapojeny hlídky z Bruntálu i okolí. Zúčastnil se ho také policejní psovod se psím parťákem Ragnarem, který postupně propátrával terén mimo obec ve směru na Moravský Beroun. Po louce přišly na řadu křoviny a přilehlá účelové komunikace, kde pes našel a štěkotem označil ležící osobu. Pohřešovanému seniorovi byl poskytnut tepelný komfort pomocí termofolie a následně byl předán do péče zdravotníků.
Nakonec se opět vyznamenal již zmíněný služební pes Dronko. Ten byl se svým psovodem znova povolán do akce 17. srpna v nočních hodinách, když nám přišla žádost o pomoc ze strany mladíka, který pohřešuje svou 20letou sestru. Ta měla odejít z venkovní společenské akce ve Slezských Rudolticích neznámo kam a měla vybitý mobilní telefon. Po příjezdu na místo posledního výskytu mladé ženy Dronko nezaváhal a téměř ihned zachytil pachovou stopu, kterou sledoval proti proudu potoku Lužná a dál ke kraji obce. Zde našel ležet pohřešovanou v křoví. Ženě byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která jí převezla k vyšetření do nemocnice v Krnově.
por. Jan Segsulka, DiS.
29. srpna 2025
oddělenín tisku