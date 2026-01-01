Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Brno má dva nové gentlemany silnic
Oba muži pomáhali při nehodě motocyklisty s osobním vozem.
V polovině července roku 2024 došlo v brněnské části Žebětín k vážné dopravní nehodě. Tehdy, krátce před půlnocí, přejel řidič osobního vozu přes středovou čáru do protisměru, kde se střetl s protijedoucím motocyklistou. Ten byl při nehodě těžce zraněn. Zvuk střetu uslyšeli také dva místní obyvatelé – Filip Těžký a Stanislav Šlesinger, kteří nezaváhali a okamžitě běželi účastníkům nehody na pomoc. Díky jejich rychlé a pohotové reakci se podařilo zraněnému poskytnout okamžitou pomoc a zajistit místo nehody do příjezdu záchranných složek. Za svůj přístup a lidské jednání oba muži dnes obdrželi ocenění Gentleman silnic.
„V situacích, kdy dojde k vážnému zranění, hrají první minuty zásahu mnohdy zásadní roli. Přístup pánů Těžkého a Šlesingera je příkladem toho, jak důležitou roli může sehrát zájem o dění ve svém bezprostředním okolí, ale samozřejmě také ochota se okamžitě zapojit a pomáhat. V tomto případě to zachránilo mladý život,“ uvedl Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.
Pochvalu i ocenění ve formě plakety převzali oba muži také od vedení jihomoravské policie. „Zajištění místa nehody, uklidnění zraněného a spolupráce s dalšími svědky výrazně přispěly k bezpečnému zvládnutí celé situace do příjezdu složek IZS. Takové jednání si zaslouží uznání přesně v duchu projektu Gentleman silnic,“ uvedl krajský policejní ředitel Leoš Tržil.
por. David Chaloupka, 4. února 2026