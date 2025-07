Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Brněnský "Nomád"

BRNO: Rybářem se stal jen na chvilku.

V polovině května se sedmačtyřicetiletý muž rozhodl, že si rozšíří své koníčky a stalo se to, když procházel po uzamčeném areálu v centru Brna, kam se dle jeho slov dostal „omylem“. Při putování jej zaujalo auto s rybářskou výbavou. Na nic nečekal, ze svého malého batohu vytáhl kladívko a auto si otevřel po svém. Z vozidla si pak odnesl vše, co by potěšilo každého milovníka rybaření – batoh, teleskopické pruty, podběrák, rybářský hlásič, sak na ryby i samotný rybářský lístek.

Celý náklad si pěkně uspořádal na svá záda a vyrazil jej prodat. Peníze pak užil pro svoji potřebu. Odcizením a poškozením způsobil škodu za více jak třináct tisíc korun.

Po činu se po něm na nějakou dobu slehla zem. Ale díky pečlivé práci kriminalistů se jej podařilo vypátrat. Chlapík může skončit opět za mřížemi, kde již několikrát pobýval za majetkovou trestnou činnost.



nprap. Petra Hrůzová, 8. července 2025



vytisknout e-mailem