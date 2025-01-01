Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Brněnské fotbalové derby proběhlo bez narušení veřejného pořádku

Policisté nemuseli řešit žádný vážný incident. 

Brněnské fotbalové derby mezi týmy Zbrojovka Brno a Artis Líšeň proběhlo bez narušení veřejného pořádku. Utkání se odehrálo v pátek 8. srpna 2025 od 18:00 na Městském fotbalovém stadionu Srbská, který byl zcela vyprodán. Na bezpečnost dohlížely desítky policistů, včetně speciální pořádkové jednotky. Do bezpečnostních opatření se zapojili také brněnští strážníci. V pohotovosti byli rovněž psovodi se služebními psy. Průběh utkání se obešel bez vážnějších incidentů, a pořadatelé tak nemuseli k řešení bezpečnostní situace na stadionu přizvat Policii ČR.

por. David Chaloupka, 8.srpna 2025

