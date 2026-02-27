Policie České republiky  

Březen přináší déšť i nižší viditelnost

Policie apeluje na chodce, aby nepodceňovali svou bezpečnost! 

S příchodem března a končící zimy se na silnicích stále častěji objevují déšť, mlhy a rychle se střídající světelné podmínky, které výrazně zhoršují viditelnost všech účastníků provozu. Policie proto upozorňuje chodce, aby při pohybu na komunikacích dbali na svou viditelnost a přizpůsobili tomu své chování i oblečení. „I krátká nepozornost nebo špatně zvolený oděv bez reflexních prvků může mít tragické následky. Chodec je v silničním provozu nejzranitelnějším účastníkem a řidič ho ve špatném počasí často spatří až na poslední chvíli,“ zdůrazňují preventisté.

Viditelnost rozhoduje o životech
Za deště či šera se výrazně prodlužuje reakční doba řidiče. Chodec v tmavém oblečení je pro řidiče viditelný často až na vzdálenost několika metrů – v rychlosti běžné v obci na zastavení nestačí. Reflexní prvky mohou naopak viditelnost zvýšit až na 200 metrů, což řidiči umožní včas zpomalit nebo bezpečně zastavit.

Aby reflexní materiál splnil svůj účel, je důležité:
•    Umístit reflexní prvek tak, aby byl viditelný ze všech stran. Ideální je na rukáv, zápěstí, kotník nebo batoh.
•    Nosit reflexní prvky na straně přivrácené k vozovce.
•    Volit spíše větší a pohyblivé reflexní doplňky (pásky, přívěsky), které lépe upoutají pozornost.
•    Kombinovat reflexní doplňky se světlým oblečením, pokud je to možné.
Reflexní prvky nejsou nutné jen mimo obec. Déšť, šero nebo večerní hodiny zhoršují viditelnost i ve městech, kde mohou být chodci kvůli okolnímu osvětlení paradoxně „přehlédnuti“.

Na co by si měli chodci v březnu dát pozor?
•    Kluzké povrchy. Po dešti nebo roztátém sněhu může chodník i vozovka klouzat – chodec by neměl vstupovat na přechod bez rozhlédnutí a měl by mít možnost bezpečně dokončit přecházení.
•    Kapuce a deštníky omezující vidění. Často zakrývají výhled do stran – je nutné vědomě se rozhlédnout.
•    Zhoršená schopnost řidičů vidět chodce. Zamlžená skla, odraz světel na mokré vozovce i tma výrazně snižují schopnost rozeznat osobu na přechodu.
•    Nevhodné tmavé oblečení. V kombinaci s deštěm je chodec prakticky neviditelný.

Preventivní rady pro bezpečný pohyb chodců
•    Buďte vidět – i ve městě používejte reflexní prvky.
•    Před vstupem na přechod se vždy rozhlédněte, i když máte přednost.
•    Nespěchejte na přechodu a nevstupujte těsně před jedoucí vozidlo.
•    Za deště počítejte s delší brzdnou dráhou vozidel.
•    Nepoužívejte mobilní telefon během přecházení.
•    Noste oblečení, které kontrastuje s okolím.

Policejní preventisté v současné době realizují preventivní akce zaměřené na zvýšení viditelnosti chodců. V rámci těchto aktivit upozorňují veřejnost na důležitost používání reflexních prvků, zejména za snížené viditelnosti, a připomínají, že reflexní materiály výrazně zvyšují bezpečnost chodců na silnicích.

27. 2. 2026
kpt. Bc. Zuzana Churaňová

