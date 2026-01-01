Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Břeclavští kriminalisté objasnili sérii vloupání

Muž skončil ve vazbě. 

Břeclavští kriminalisté úspěšně objasnili sérii vloupání, která se odehrála na konci loňského roku a začátkem ledna. Pachatelem je osmatřicetiletý muž, který byl v listopadu propuštěn z výkonu trestu.

První případ se stal 6. prosince, kdy se pachatel vloupal do prodejny second handu po vypáčení okna a odcizil hotovost. O dva dny později se pokusil vniknout do čerpací stanice, ale spustil alarm a utekl bez lupu. V tu noc se nevzdal, o hodinu a půl později se vloupal do sokolovny, odkud však odešel s prázdnou. Do třetice se mu podařilo vloupání do penzionu, odkud odešel s hotovostí přes 50 tisíc korun.

Na chvíli si dal pauzu, ale na Štědrý den se opět vydal krást. Tentokrát si vybral středisko volného času, tady odcizil několik airsoftových zbraní, zásobníky a dalším příslušenství. Do konce roku stihl ještě vloupání do květinářství a hospody.

Prvního ledna vnikl na terasu bytu, odkud si odnesl sedm plechovek piva a dvoupatrový box s chlebíčky. Posilněn pokračoval dál. Pokusil se vloupat do prodejny s nářadím, tento pokus mu ale nevyšel a tak se vydal do prodejny kol, kde si dveře otevřel dlažební kostkou a odcizil hotovost.

Celkově způsobil škodu poškozením ve výši 95 tisíc korun a odcizením věcí téměř 80 tisíc korun. Muž skončil ve vazbě a hrozní mu opět pobyt za mřížemi odkud byl v listopadu propuštěn.

nprap. Petra Hrůzová, 12. ledna 2026

