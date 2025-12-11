Policie České republiky – Služba cizinecké policie
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě
Cizinec vyhoštěn na dva roky za padělání lékařského posudku.
Kuriózní ukončení mělo trestní řízení vedené v České republice proti cizinci, který byl podezřelý ze spáchání trestného činu padělání
a pozměnění veřejné listiny. Případ, který byl kvůli dlouhodobému pobytu podezřelého v zahraničí nejdříve předán kolegům mimo území ČR, se nakonec překvapivě uzavřel zpět na české půdě, a to kvůli nečekaně naivnímu kroku samotného pachatele.
Cizinec se v zahraničí dopustil další trestné činnosti, v jejímž důsledku přišel o svůj řidičský průkaz. Ten byl oficiální cestou zaslán zpět do České republiky. Muž se následně rozhodl do ČR vrátit v domnění, že po zaplacení pokuty mu bude doklad vydán zpět. Netušil však, že na něj stále čekají důsledky dřívějšího padělání lékařského posudku, díky kterému neoprávněně získal český řidičský průkaz.
Po příjezdu do České republiky byl na místě zadržen operativním odborem Ředitelství služby cizinecké policie. Následovalo zkrácené přípravné řízení, v jehož rámci bylo rozhodnuto o uložení soudního vyhoštění na dobu dvou let z území České republiky.
Případ tak názorně ukazuje, že spravedlnosti lze sice někdy uniknout na čas, nikoli však navždy.
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí
Ředitelství služby cizinecké policie
11.12.2025