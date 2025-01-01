Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Boural úmyslně?
Kriminalisté se zabývají střetem dvou vozidel.
Ve čtvrtek 4. září krátce po 19. hodině vyjížděli znojemští policisté ke střetu dvou vozidel na Vídeňské třídě. Po příjezdu na místo bylo nalezeno pouze jedno havarované vozidlo, druhé z místa ujelo. Díky spolupráci s městskou policií a využití kamerového systému se podařilo druhé vozidlo brzy vypátrat. Policisté v něm zastavili muže, který měl platný zákaz řízení a dopouštěl se tak trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Svědci však uvedli, že v době incidentu řídil jiný muž. I toho se policistům podařilo následně ustanovit. Dle prvotních informací vše nasvědčuje tomu, že podezřelý způsobil střet úmyslně. Případem se proto zabývají kriminalisté pro podezření z přečinu poškození cizí věci a pokusu o ublížení na zdraví.
por. David Chaloupka, 5. září 2025