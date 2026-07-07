Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Boural při předjíždění

Nadýchal více jak dvě a půl promile. 

V sobotu, kolem jedenácté hodiny večerní, vyjížděli českobudějovičtí dopravní policisté ke křižovatce na Pražské třídě, kde došlo ke střetu dvou automobilů. Třiačtyřicetiletý řidič škodovky předjížděl vozidlo Ford a došlo k bočnímu střetu. Policisté podrobili oba řdiče dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla u řidiče škodovky pozitivní. Nadýchal více jak dvě a půl promile. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. července 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 