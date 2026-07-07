Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Boural při předjíždění
Nadýchal více jak dvě a půl promile.
V sobotu, kolem jedenácté hodiny večerní, vyjížděli českobudějovičtí dopravní policisté ke křižovatce na Pražské třídě, kde došlo ke střetu dvou automobilů. Třiačtyřicetiletý řidič škodovky předjížděl vozidlo Ford a došlo k bočnímu střetu. Policisté podrobili oba řdiče dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla u řidiče škodovky pozitivní. Nadýchal více jak dvě a půl promile. Muž je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. července 2026