Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Borovský Vladimír správní řízení odnětí zbrojního průkazu
Č. j. KRPA-370072-10/ČJ-2025-0014IY
Praha 24. února 2026
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha IV, se sídlem Soukalova 3408/1, Praha 4 (dále jen „příslušný útvar policie“), jako věcně a místně příslušný správní orgán
o z n a m u j e
veřejnou vyhláškou vydanou podle § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
panu
BOROVSKÝ Vladimír, nar. 18. 10. 1951, hlášen k pobytu na adrese Ocelíkova 672/1, Praha 4,
jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnost adresovanou do vlastních rukou, v daném případě:
- Oznámení o zahájení správního řízení ve věci odnětí zbrojního průkazu ve smyslu § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
Písemnost je uložena u správního orgánu, který jí vyhotovil a adresát nebo jeho zmocněnec (§ 33 správního řádu), si jí může vyzvednout na adrese: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Kontaktní místo Praha IV, Soukalova 3408/1, Praha 4, v úřední dny pondělí a středa od 08.00 -17.00 hodin, po dobu 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení. Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení i bez jejího převzetí (§ 25 odst. 2, správního řádu). Toto oznámení o uložení zbraně je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/sprava-hl-m-prahy-uredni-deska.aspx
npor. Mgr. Andrea Bezoušková
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 24. 2. 2026
Sejmuto dne : 11. 3. 2026