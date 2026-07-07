Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Bohemia Rally 2026 míří na Liberecko
Automobilová soutěž přinese dopravní omezení i zvýšená bezpečnostní opatření.
Ve dnech 11. a 12. července 2026 se uskuteční další ročník Bohemia Rally Mladá Boleslav. Nedělní program zavede soutěžní posádky také na území Libereckého kraje, kde se pojedou náročné rychlostní zkoušky.
Policisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje budou po celou dobu soutěže dohlížet na bezpečnost silničního provozu, plynulost dopravy i dodržování pravidel ze strany soutěžních posádek a ostatních účastníků provozu. Zvýšenou pozornost budou věnovat také bezpečnosti diváků v okolí rychlostních zkoušek.
V souvislosti s konáním soutěže musí motoristé počítat s dočasnými uzavírkami silnic a dopravními omezeními, a to nejen na tratích, ale i na některých příjezdových komunikací. Veškeré uzavírky budou řádně označeny dopravních značením a na jejich dodržování budou společně s pořadateli dohlížet policisté.
Žádáme všechny řidiče i návštěvníky, aby respektovali dopravní značení, pokyny pořadatelské služby i policistů a dbali zvýšené opatrnosti. Diváky vyzýváme, aby závod sledovali pouze z vyhrazených míst a neparkovali svá vozidla tak, aby blokovala příjezdové komunikace nebo průjezd vozidel integrovaného záchranného systému.
Bohemia Rally každoročně přitahuje tisíce motoristických fanoušku. Letošní ročník nebude výjimkou a nabídne atraktivní sportovní podívanou. Děkujeme veřejnosti za ohleduplnost a toleranci při dopravních omezeních.
Zde naleznete přehled uzavírek, mapy rychlostních zkoušek a časový harmonogram letošního ročníku:
7. července 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje