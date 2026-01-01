Blesková reakce policistů odhalila zloděje jízdního kola
Recidivistovi nyní hrozí až dvouleté vezení.
V půli dubna vyjížděla policejní hlídka do domu s pečovatelskou službou v obci Hulín, kde mělo dojít ke krádeži jízdního kola jedné klientky domova. Policistům se podařilo skvělou operativní a pátrací činností zloděje téhož dne ztotožnit. Poté stačilo jen předat informace k jeho osobě vsetínským kolegům, kteří byli na jeho příjezd připraveni. V místě bydliště podezřelého (po jeho velmi dobrém cyklistickém výkonu) policisté zadrželi a kolo předali zpět majitelce. Z osoby pachatele se totiž vyloupl známý recidivista, který měl vsetínským kolegům co vysvětlovat i k dalším krádežím. Nyní devětadvacetiletému muži hrozí za trestný čin krádež až dvouleté vězení.
Seniorka hulínským policistům ze srdce poděkovala a trvala na společné fotografii. Nejednalo se totiž jen tak o ledajaké jízdní kolo, ale kolo vyrobené na míru z důvodu její zdravotní indispozice.
30. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.