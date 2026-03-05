Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Bilanční tisková zpráva za rok 2025
Vedení Krajského ředitelství policie Libereckého kraje zhodnotilo vývoj kriminality za uplynulý rok.
V rámci každoročního srovnání statistických výstupů představilo Krajského ředitelství policie Libereckého kraje také výčet priorit, které hodlá uplatňovat v rámci svých souborů činností pro kalendářní rok 2026.
Vedení krajského ředitelství, v čele s ředitelem plk. Mgr. Liborem Špráchalem, sumarizovalo celkové statistické výstupy za uplynulé období, tedy rok 2025, v porovnání s rokem předchozím. Zároveň také v rámci těchto srovnání představilo souhrn priorit Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, které cílí nejen na zajištění personální stabilizace, odborný rozvoj zaměstnanců, na bezpečnost v silničním provozu s akcentem na snižování nehodovosti v kraji, ale také na nové a stále se vyvíjející formy kybernetické kriminality.
„Celkové statistické údaje za rok 2025 ve srovnání s rokem tomu předcházejícím vnímám jako uspokojivé. Daří se nám nejen v oblasti personální, kdy doplňujeme početní stavy policistů a občanských zaměstnanců, ale také v objasňování nápadu trestné činnosti. Ačkoli mírně narůstá počet nápadu trestné činnosti, zvyšuje se také podíl na její objasněnosti. Musím vyzdvihnout také 100% úspěšnost v objasňování těch nejzávažnějších trestných činů a to jsou vraždy. Tradičně největší podíl v nápadu trestné činnosti má ta majetková a v současné době narůstající trestná činnosti v rámci podvodných jednání. Snížil se nám celkový počet nahlašovaných dopravních nehod, což ovšem také souvisí se změnou legislativy, bohužel však musím konstatovat, že počet usmrcených osob na pozemních komunikacích v rámci Libereckého kraje se oproti roku 2024 zvýšil. Bezpečnost na silnicích proto bude jednou z priorit na letošní rok“, uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Libor Špráchal.
V souvislosti s kriminalitou v Libereckém kraji také zmínil, že v roce 2025 zaznamenala policie v kraji 7924 trestných činů, což vypovídá o mírném nárůstu proti roku předchozímu, dodal však, že se do celkových statistik promítá také neustálý nárůst počtu trestných činů na úseku kybernetické kriminality.
Liberecký policejní ředitel také informoval o dalších souborech priorit na rok 2026. Jako neméně důležitá jsou vnímána také témata problematiky přeshraniční spolupráce nebo potírání drogové problematiky.
5. března 2026
mjr. Vojtěch Robovský
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje