Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Bilanční tisková zpráva za rok 2025 - služba dopravní policie
Dopravní policisté se v Plzeňském kraji v uplynulém roce zaměřovali kromě jiného na stanovené priority, které se týkaly především oblasti zranitelných účastníků silničního provozu, problematiky věnování se řízení, nepřiměřené rychlosti a také viditelného dohledu policistů v rámci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
V roce 2025 jsme v Plzeňském kraji zaevidovali celkem 4 791 dopravních nehod, což znamená nárůst oproti předešlému roku pouze o 82 nehod, což můžeme považovat za setrvalý stav.
Z tohoto celkového počtu zaevidovaných dopravních nehod jich nejvíce šetřili policisté na Městském ředitelství policie Plzeň, a to konkrétně 1 832, což představuje přibližně třetinu z celkového počtu těchto událostí. Tento poměrně vysoký počet nehod samozřejmě souvisí s tím, že se jedná o krajské město s vysokou hustotou silničního provozu, stejně tak jako i počtem obyvatel. Celkem 986 nehod pak zaevidovali kolegové na územním odboru Plzeň – venkov, kdy se jedná o události, které se staly na jižním a severním Plzeňsku. Na pomyslném třetím místě se pak umístilo Domažlicko, a to s 596 událostmi, následovalo Klatovsko (593), pak Tachovsko (514) a nejméně nehod se stalo na Rokycansku, a to konkrétně 270.
Co se týče hlavních příčin dopravních nehod, můžeme konstatovat, že byly shodné jako v roce předminulém. Nejčastější příčinou těchto událostí v silničním provozu byl opět nesprávný způsob jízdy, který byl stanoven u 3 323 nehod. U 746 nehod pak byla příčinou nepřiměřená rychlost a na třetím místě bylo v 456 případech hlavní příčinou nedání přednosti v jízdě. Co se týká nesprávného předjíždění, to sehrálo svou roli v 59 případech všech řešených událostí.
Jelikož jednou z priorit bylo zaměření se na nepřiměřenou rychlost, věnovali se překročení nejvyšších povolených limitů dopravní policisté v obci i mimo ni. V uplynulém roce kolegové ze služby dopravní policie zaznamenali překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci konkrétně v 6 128 případech a v příkazním řízení za tato protiprávní jednání uložili na místě pokuty v celkové výši téměř 10 milionů korun. Z výše uvedeného počtu pak ještě 180 případů oznámili na příslušné správní orgány. Mimo obec se pak jednalo o 4 113 případů překročení nejvyšší povolené rychlosti jízdy, za které byly uloženy řidičům na místě pokuty v celkové výši v celkové výši téměř 7 milionů korun, 168 případů pak bylo oznámeno opět na správní orgány.
Významnější a zásadnější data než ta, která se týkají celkového počtu dopravních nehod, jsou statistické údaje, které se týkají dopravních nehod s následkem (jedná se o dopravní nehody se zraněním nebo s úmrtím). Dopravních nehod se zraněním se v uplynulém roce stalo 1413, kterých jsme v roce 2025 zaevidovali o 33 více než v roce 2024. Z celkového počtu nehod se zraněním se jednalo o 31 tragických událostí, při kterých vyhaslo na silnicích Plzeňského kraje bohužel 35 lidských životů (což je o 8 méně než v roce 2024).
K nejtragičtější dopravní nehodě došlo v polovině června loňského roku na Domažlicku u obce Třebnice, kdy řidič s vozidlem přejel do protisměru a střetl se s protijedoucím vozidlem. Na místě zemřeli tři lidé a čtvrtá osoba podlehla svým zraněním později v nemocnici. Řidič byl následně obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu usmrcení z nedbalosti a v listopadu byla uzavřena dohoda o vině a trestu. O život přišlo bohužel také 7 chodců (což je oproti roku 2024 nárůst o 4 úmrtí), dále zemřelo 6 motocyklistů (v tomto případě se jedná oproti roku 2024 o významný pokles, a to konkrétně o 5 úmrtí méně) a o život také přišli dva cyklisté (o jedno úmrtí více než v roce 2024).
Pokud bychom se podrobněji zabývali dopravními nehodami podle zavinění, pak jich nejvíce způsobili řidiči motorových vozidel (4 397 dopravních nehod). Na pomyslném druhém místě jsou pak řidiči nemotorových vozidel (cyklisté), kteří zavinili celkem 190 nehod, a 72 událostí mají na svědomí chodci, z toho ve třiceti případech děti.
Počet dopravních nehod, při kterých byla zjištěna přítomnost alkoholu u viníka, se oproti roku 2024 zvýšil na 327 (nárůst o 14). Z toho bylo 254 případů, kdy byl zjištěn alkohol přesahující hodnotu 1 promile alkoholu v krvi. Došlo také i k nárůstu počtu viníků nehod, kteří byli pod vlivem jiné návykové látky, na 35 (nárůst o 13 ). Nejčastěji byla detekována přítomnost metamfetaminu, a to v 16 případech. V devíti případech byla u viníků prokázána kombinace alkoholu i jiné ze zákona zakázané návykové látky současně.
V souladu s nastavenými prioritami se dopravní policisté mimo svou běžnou činnost spočívající v dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu zapojili do několika desítek speciálně zaměřených dopravně bezpečnostních akcí. V rizikovém období (například Velikonoce, začátek a konec letních prázdnin) participovali na akcích celorepublikového charakteru. Mimo to bylo v našem kraji zrealizováno téměř na čtyři desítky speciálně zaměřených kontrolních akcí. Během nich se dopravní policisté soustředili na dálnici D5, a to s důrazem na nákladní dopravu, dále na chodce a cyklisty jako na zranitelné účastníky silničního provozu nebo na jízdu pod vlivem alkoholu a návykových látek. Pozornost byla věnována ale i motocyklistům, problematice nevěnování se řízení a také svozovým agenturním autobusům. Na stejné oblasti se zaměřili i policisté z jednotlivých dopravních inspektorátů na okresních úrovních, kteří v Plzeňském kraji zrealizovali dalších 48 takovýchto akcí.
V uplynulém roce se policisté ze služby dopravní policie zaměřili také na monitorování, zjišťování a následné zaevidování protiprávního jednání ze strany účastníků tuningových srazů, které se ve většině případů uskutečnily v Plzni a jejím blízkém okolí. Celkem se jednalo v našem kraji o 22 takových srazů příznivců tuningových vozidel a v souvislosti s jejich konáním bylo zejména řešeno protiprávní jednání vykazující znaky dopravních přestupků.
Závěrem bychom chtěli rovněž uvést, že dopravní policisté zkontrolovali za uplynulý rok celkem 94 510 motorových vozidel a jejich kontrolou prošlo také 62 273 osob. V příkazním řízení uložili dopravní policisté pokuty na místě za 27 327 přestupků a dále na příslušné správní orgány k dalšímu projednání oznámili 41 477 případů. (Jedná se i o data přestupkového jednání zaznamenaných i v tunelu Valík na dálnici D5.) Téměř 300 tisíc hodin strávili dopravní policisté v přímém výkonu služby, kdy dohlíželi nad bezpečností a plynulostí silničního provozu (v 91 % se pak jednalo o výkon služby ve služebních vozidlech v policejním barevném provedení).
Kromě přestupkového jednání však řešili dopravní policisté i zásadnější protiprávní jednání, a to trestné činy, kterých zpracovali 228. Nejčetněji se jednalo o přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání (100 případů) či přečin ohrožení pod vlivem návykové látky.
S oblastí dopravy se nepojí ale pouze represe jako taková, nýbrž i řada preventivních aktivit. I v uplynulém roce jsme se podíleli na řadě dopravně preventivních akcí, a to zejména ve vztahu ke zvlášť zranitelným účastníkům silničního provozu. Především na území města Plzně jsme se podíleli na akcích zaměřených na chodce, a to v souvislosti s jejich bezpečným přecházením přes vozovku. Na celém území Plzeňského kraje pak také na jejich viditelnost za ztížených podmínek. I v minulém roce jsme pokračovali v naší preventivní kampani „Všichni jsme chodci“, která se týká vzájemného respektu mezi všemi účastníky silničního provozu. Naše pozornost byla ve formě preventivních aktivit zaměřena i na cyklisty. Preventivní aktivity vůči této cílové skupině jsme realizovali především v lokalitách s jejich větším pohybem a pozornost jsme věnovali také problematice elektrokol a elektrokoloběžek, kdy jsme v uplynulém období uspořádali některé z těchto akcí i na Šumavě a v Brdech, kde bývají tyto dopravní prostředky ze strany turistů hojně využívány. Při nejrůznějších akcích upozorňujeme na problematiku užívání alkoholu a omamných a psychotropních látek. Jak z výše uvedeného vyplývá, oblasti dopravy jakožto jednomu z hlavních preventivních pilířů věnujeme značnou pozornost. Kromě těchto akcí v terénu probíhá z naší strany i osvěta v rámci primární prevence, a to jak ve vztahu k seniorům, tak i k nejmladším účastníkům silničního provozu – dětem. Ve školních institucích v Plzeňském kraji jsme na toto téma zrealizovali v uplynulém roce téměř 400 přednášek. Na výše uvedených preventivních aktivitách spolupracujeme například s kolegy z městských policií, BESIP nebo ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Kromě našich krajských preventivních akcí spolupracujeme také na řadě akcí celorepublikového formátu, ať se již jedná o projekty např. „Zebra se za tebe nerozhlédne!“, „Na kole jen s přilbou“, „Nultá hodina s BESIPem“, „Markétina dopravní výchova“ apod.
I v letošním roce bude naším hlavním záměrem to, aby se na silnicích v našem kraji jezdilo bezpečně a dodržovaly se platné právní předpisy. Přáli bychom si, aby dopravních nehod s následky, zejména těmi fatálními, bylo co možná nejméně. Ovšem tato skutečnost je zejména ovlivněna chováním a zodpovědností každého řidiče. I na rok 2026 mají dopravní policisté připravenou řadu dopravních akcí zaměřených na všechny účastníky silničního provozu, které budou korespondovat s prioritami, které byly nastaveny již v roce 2025.
Přejeme všem v roce 2026 šťastnou cestu, a hlavně bezpečné návraty zpět domů.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
16. ledna 2026