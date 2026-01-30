Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Bilanční tisková zpráva za rok 2025 - Plzeňský kraj
Tisková zpráva přináší základní data k vývoji trestné činnosti, cizinecké problematice, personálnímu stavu policie a realizovaným preventivním aktivitám.
- 1. Trestná činnost
Na teritoriu Plzeňského kraje bylo od 1. ledna do 31. prosince 2025 registrováno celkem 9 244 trestných činů. V roce 2024 jsme evidovali celkem 8 996 trestných činů, v meziročním srovnání jde tedy o nárůst o 248 trestných činů, který je především dán podvody spáchanými mezi fyzickými osobami. Z počtu 9 244 trestných činů evidovaných v roce 2025 se nám podařilo objasnit 3 894 trestných činů, což představuje 42,12% objasněnost. Dodatečně jsme v uplynulém roce objasnili 1 164 trestných činů, čili celkem bylo v roce 2025 objasněno 5 058 trestných činů. V tomto případě se pak jedná o 56% objasněnost.
V loňském roce bylo zahájeno trestní stíhání 4 218 osob, z toho se jednalo o 713 cizinců (z toho 323 občanů Ukrajiny). Pro srovnání v roce 2024 bylo zahájeno trestní stíhání 4 119 osob, kdy v 685 případech to byly osoby cizí státní příslušnosti (z toho se jednalo o 276 Ukrajinců). Poměrové zastoupení stíhaných osob cizí státní příslušnosti k jejich počtu na území Plzeňského kraje má pak téměř stabilní charakter.
Pokud bychom rozdělili registrované trestné činy do jednotlivých oblastí, jsou z dlouhodobého hlediska nejvíce zastoupeny trestné činy v oblasti obecné kriminality. Ne jinak tomu bylo v roce 2025, ve kterém jsme jich zaevidovali celkem 7 283. Největší podíl v této skupině trestných činů již tradičně představuje majetková kriminalita čítající v předešlém roce 4 811 trestných činů. Co se týče hospodářské kriminality, bylo v minulém roce evidováno 601 trestných činů. V oblasti zbývající kriminality se pak jednalo o 1 360 trestných činů.
O poklesu můžeme hovořit u násilných trestných činů spadajících do oblasti obecné kriminality. Těch jsme v minulém roce zaevidovali celkem 743, což představuje s předloňskými 807 případy rozdíl 64 trestných činů. Do násilné kriminality spadá celá škála trestných činů, nejen vraždy a ublížení na zdraví, ale i loupeže, nebezpečné vyhrožování, týrání osoby žijící ve společném obydlí apod. V uplynulém roce jsme na území Plzeňského kraje zaevidovali 9 případů zvlášť závažného zločinu vraždy (v roce 2024 to bylo 13 případů a stejný počet vražd byl i v roce 2023), přičemž se jednalo o tři dokonané skutky a 6 skutků ve stadiu pokusu. Jeden tento dokonaný zvlášť závažný zločin vraždy bude vrchní komisař v následujícím období odkládat, neboť na základě doposud zjištěných skutečností nebylo zjištěno, že by na smrti (cizince) měla podíl jiná osoba. V jednom případě vraždy byla na straně poškozeného i obviněného osoba cizí státní příslušnosti, v dalším případu vraždy pak figurovala v roli obviněné cizinka.
V oblasti mravnostní kriminality jsme za uplynulý rok zaregistrovali 182 trestných činů, z nichž se nám podařilo objasnit 72 z nich. Nejčetněji byl pak v této kategorii zastoupen trestný čin znásilnění, následovaný trestným činem dětská pornografie a zneužití dítěte k ní a trestným činem pohlavní zneužití.
Za pozornost jistě také stojí oblast kyber kriminality, do které můžeme zařadit jak trestné činy spadající do oblasti obecné kriminality, tak do oblasti hospodářské trestné činnosti. V loňském roce jsme registrovali 896 trestných činů kyber kriminality. Největší podíl z tohoto počtu tvořily trestné činy podvod, vydírání, neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, nebo šíření dětské pornografie a zneužití dítěte k její výrobě. Ve srovnání s rokem 2024 jde o pokles, neboť v tomto roce bylo zaregistrováno 956 trestných činů.
Co se týká oblasti drogové kriminality, byly v uplynulém roce zahájeny úkony trestního řízení v 207 případech. Při realizacích toxi týmů bylo zadrženo 65 osob. Celkově bylo trestní stíhání v souvislosti s drogovou kriminalitou zahájeno u 203 osob, z toho bylo 15 cizinců. Kriminalisté také zajistili 2,8 kilogramů pervitinu, 43 kilogramů marihuany, 1 050 rostlin konopí, 690 gramů kokainu a množství tablet léčiv sloužících k výrobě drog.
Co se týče zajištěných hodnot, v předchozím roce na území Plzeňského kraje jsme zajistili v souvislosti s trestnou činností částku ve výši 120 118 866 korun, což je ve srovnání s rokem 2024, kdy byla zajištěna částka 427 388 018 korun, pokles o více než tři sta milionů korun. Tento významný rozdíl je ovlivněn tím, že v roce 2024 jsme v souvislosti s jednou trestní věcí zajistili částku ve výši okolo 300 mil. korun. Odčerpáno bylo v loňském roce 14,5 milionů korun.
Závěrem této kapitoly uvádíme data týkající se pátrání po osobách, kterých bylo v loňském roce vyhlášeno celkem 1 524, což je mírný nárůst oproti roku 2024, kdy se jednalo o 1 479 osob v celostátním pátrání. Nárůst je tedy zhruba tříprocentní. Z uvedeného počtu osob vyhlášených v celostátním pátrání již bylo odvoláno 1 384 osob, v aktivním pátrání je vedeno pouze 140 osob.
Pátrání po osobách můžeme rozdělit do dvou kategorií, a to pátrání po hledaných osobách, po kterým jsme pátrali v 1 380 případech a po pohřešovaných osobách, kterých bylo 144. Právě u této druhé kategorie jsme v loňském roce dosáhli vysoké úspěšnosti (konkrétně 99,3 %), přičemž tato pátrání patří mezi ta nejnáročnější.
Co se týče vyhlášení „osob v ohrožení“, pak v roce 2025 byla v Plzeňském kraji vyhlášena celkem ve třech případech, z toho se jednalo o dvě pohřešované děti s příznakem „dítě v ohrožení“ a jedna osoba splňující kritéria „seniora v ohrožení“. Ve všech těchto případech dosahovala míra úspěšnosti jejich vypátrání 100 %. Pokud srovnáme loňský rok s rokem 2024, tak v roce 2024 byly vyhlášeny rovněž dvě děti s příznakem „dítě v ohrožení“ a „senior v ohrožení“ byl vyhlášen v šesti případech.
Policie České republiky při vyhlášení celostátního pátrání informuje veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv, které obsahují podrobné informace a fotografie hledaných či pohřešovaných osob. Tyto údaje vždy odpovídají informacím zveřejněným na oficiálních webových stránkách policie. Pátrací relace jsou zároveň sdíleny na sociálních sítích Policie ČR a ve spolupráci s médii, která se na jejich šíření významně podílejí. Díky spolupráci s veřejností se daří řadu hledaných nebo pohřešovaných osob vypátrat ve velmi krátké době.
V mimořádných případech policie využívá také systém hromadného rozesílání SMS zpráv. Ty jsou doručovány všem uživatelům mobilních telefonů pohybujícím se na konkrétním území vymezeném dosahem mobilních vysílačů. Na žádost Policie ČR zajišťuje rozesílání těchto zpráv Hasičský záchranný sbor ČR, který je schopen jednorázově odeslat až 70 tisíc SMS. V průběhu roku 2025 byl tento nástroj využit ve dvanácti případech, z toho desetkrát v případě pátrání. Jako odesílatel se v těchto situacích zobrazuje označení „HASICI“ a obsah zpráv se týká právě pátrání po osobách anebo jiných krizových situací.
Nedílnou součástí Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje je integrované operační středisko, které zajišťuje nepřetržitý provoz tísňové linky 158, pultu centralizované ochrany a koordinuje vysílání policejních hlídek do terénu. Policisté zde slouží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, po celý rok, aby mohli včas reagovat na podněty veřejnosti.
Počet přijatých oznámení na tísňové lince 158 dlouhodobě roste. Zatímco v roce 2024 policisté přijali celkem 82 174 volání, v roce 2025 to bylo již 88 455 oznámení (tj. v průměru 242 hovorů za den). Jedná se tak o meziroční nárůst o 6 281 hovorů, tedy téměř o 8 procent.
Vedle hlasových oznámení mohou lidé v krizových situacích využít také tísňové SMS zprávy. Tento způsob komunikace je určen zejména pro případy, kdy oznamovatel nemůže hovořit, například pokud se nachází v blízkosti pachatele, je držen jako rukojmí nebo je osobou se sluchovým postižením. Prostřednictvím SMS mohou stručně popsat svou polohu i situaci, ve které se nacházejí, přičemž policisté s nimi následně komunikují stejnou formou.
V roce 2024 přijalo integrované operační středisko celkem 469 tísňových SMS zpráv. V roce 2025 jejich počet vzrostl o dalších 149, což potvrzuje, že i tento komunikační kanál má své opodstatnění a je veřejností stále častěji využíván.
- 2. Cizinecká problematika
Cizinecká problematika byla jednou z priorit, na kterou jsme se zaměřili na území Plzeňského kraje i v uplynulém roce. V oblasti samotné nelegální migrace jsme v roce 2025 zjistili 13 případů tranzitní nelegální migrace, tj. cizinců, kteří vstoupili na naše území bez platného oprávnění, přičemž se jednalo o osoby z Blízkého východu (v roce 2024 šlo o 16 cizinců).
Jen za minulý rok zrealizovali policisté z odboru cizinecké policie množství policejních akcí většího rozsahu, kterých bylo celkem 90. Tyto kontroly byly zaměřené nejenom na nelegální tranzitní migraci, ale také na zaměstnávání nebo pobyt cizinců bez příslušného pobytového oprávnění na území ČR. Naše kontrolní činnosti pak byly nejvíc zacíleny směrem k ubytovacím zařízením, průmyslovým zónám, nákupním centrům, nádražím, nočním klubům, kasinům apod. Na přibližně třetině z těchto akcí se podílela i mobilní jednotka Ředitelství služby cizinecké policie, spolupracovali jsme také například s hasičským záchranným sborem, krajskou hygienickou stanicí či zástupci místní správy a samosprávy. Na značné míře těchto kontrol participovali policisté z různých organizačních článků našeho krajského ředitelství (kolegové ze služby dopravní policie, speciální pořádkové jednotky, ale také z jednotlivých územních odborů/plzeňského městského ředitelství). Akce byly uskutečněny na celém území Plzeňského kraje, s ohledem na exponovaná či zájmová místa pak probíhala ve zvýšené míře na území města Plzně, dále na Tachovsku nebo na dálnici D5.
Cizinečtí policisté zkontrolovali v uplynulém roce na území Plzeňského kraje 35 356 osob (z toho 32 812 cizinců) a 2 400 vozidel. Po kontrolách osob cizí státní příslušnosti a následném zjištěném protiprávním jednání spočívajícím v tom, že cizinec pobýval či pracoval na území ČR v rozporu se zákonem, zrealizovali kolegové v našem kraji celkem 229 vyhoštění (+58 oproti roku 2024) a 374 výjezdních příkazů (+130 oproti roku 2024).
Kdybychom se zabývali počtem všech cizinců s evidovaným pobytem, pak jich pobývalo v Plzeňském kraji k poslednímu prosinci 2025 celkem 82 403 (v roce 2024 pak 80 627), z tohoto počtu se pak jedná o 50 088 státních příslušníků Ukrajiny (k 31. 12. 2024 pak 48 757). Nejvíce jich žije v Plzni-městě (29 035 Ukrajinců) a naopak nejméně jich pobývá na Rokycansku (2 729).
Co se týče přestupků dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, tak těch řešili kolegové z odboru cizinecké policie v našem kraji 1 280 (+135 oproti roku 2024).
Zapomenout v této souvislosti rozhodně nemůžeme na spolupráci se Spolkovou republikou Německo, se kterou náš kraj sousedí. Díky ní můžeme mj. efektivně řešit i problematiku nelegální migrace v příhraničí i na evropské úrovni. Dle readmisní dohody mezi ČR a SRN jsme v roce 2025 převzali 63 osob a naopak 38 osob jsme pak německým kolegům předali. Společných akcí jsme loni uskutečnili 44 a zkontrolovali při nich 778 osob (z toho 584 cizinců).
- 3. Personální oblast
V následující části tiskové zprávy bychom chtěli shrnout personální oblast a s ní související téma náboru.
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje disponuje k 1. lednu letošního roku počtem 2 450 služebních míst, přičemž je z nich obsazeno 2 176. Z uvedených dat vyplývá, že personální obsazenost činí téměř 89 % a v období posledních tří let nevykazuje žádných dramatických výkyvů, i když její stav je neustále mírně nepříznivý.
S největší nenaplněností služebních míst se potýkáme na Městském ředitelství policie Plzeň, kde není aktuálně obsazeno 87 tabulkových míst a personální obsazenost zde dosazuje 82, 1 %. Lépe je na tom o jeden procentní bod územní odbor Tachov, kde do plného stavu chybí doplnit 30 příslušníků. Na pomyslném třetím místě jsou potom organizační články spadající přímo pod působnost krajského ředitelství, kde není obsazeno 95 služebních míst a personální obsazenost tak dosahuje 89,7 %. V této pomyslné stupnici se v jejím středu nachází územní odbor Rokycany, kde je obsazených 90 % služebních míst. S obsazeností 93,4 % pak následuje územní odbor Klatovy a územní odbor Plzeň venkov, kde se potýkáme s nedostatkem 21 příslušníků a obsazenost zde činí 93,4 %. Za nejlepší personální situaci můžeme považovat, stejně tak jako v roce předešlém, tu, která je na územním odboru Domažlice. Zde chybí do plného stavu doplnit 10 policistů a obsazenost tak dosahuje 94, 2 %.
V minulém roce odešlo z našeho krajského ředitelství celkem 151 příslušníků, většina z nich z důvodu ukončení služebního poměru, ostatní kolegové pak přešli na jiný útvar Policie České republiky (61 příslušníků). Naopak do služebního poměru nastoupilo v minulém roce 126 nových policistek a policistů, což je zatím nejvyšší počet, který jsme zaznamenali od roku 2018. Nově nastoupivší kolegové pak doplnili naše řady v největším zastoupení na plzeňském městském ředitelství (40 příslušníků), následoval územní odbor Plzeň venkov (21 nových policistů) a dále slouží např. 15 nových kolegů na Rokycansku, ale i Klatovsku. Na Tachovsku se pak jedná o 11 policistů a 9 dalších je pak na Domažlicku.
Otázce náborových aktivit se věnujeme velmi intenzivně a provádíme celou škálu aktivit, abychom průběžně zajistili doplňování našich početních stavů. Zaměřujeme se jak na digitální náborové kampaně, tak i na zveřejňování pracovních nabídek na specializovaných pracovních portálech. Nedílnou součástí jsou i přímé náborové kampaně založené na osobním kontaktu, které byly zacíleny zejména na studenty středních a vyšších odborných škol, kterých bylo v minulém roce osloveno přibližně 1 200. Tyto aktivity jsme doplnili také o náborové prezentace či fyzické testování a prakticky zaměřené workshopy. Zároveň byla na krajském ředitelství nabídnuta možnost bezplatné odborné praxe přibližně pro 160 studentů vybraných škol, kteří tak získali konkrétní představu o policejní práci. Prezentace činnosti pro veřejnost probíhala také prostřednictvím tematických akcí jako Den s cizineckou policií, Zkus to na vlastní kůži a účastí na veletrzích práce. Dlouhodobé zkušenosti však potvrzují, že nejvyšší efektivita náboru je dána osobním doporučením od již sloužících policistek a policistů.
Co se týká průběhu samotného přijímacího řízení, je pro nové uchazeče nejobtížněji zvládnutelnou oblastí oblast psychologického vyšetření, zatímco fyzická zdatnost představuje pro většinu uchazečů zvládnutelný požadavek. V roce 2025 jsme zaznamenali v našem kraji 502 zájemců o službu u policie, kdy se jednalo o poměrně vyvážené zastoupení mužů i žen (57 % mužů a 43 % žen). Věkový medián uchazečů pak dosáhl hodnoty 21 let. Kromě oslovování nových zájemců o službu u Policie ČR věnujeme také pozornost personální stabilizaci našich již sloužících kolegyň a kolegů, abychom zajistili jejich setrvání ve služebním poměru.
- 4. Preventivní činnost
V roce 2025 jsme se ubírali dle jednotného celorepublikového konceptu policejní prevence, který zahrnuje stávající i nové preventivní aktivity, aktivitami zaměřenými na problematiku návykových látek - “Tvoje cesta načisto“, oblast dopravy - “Tvoje cesta v dopravě” a v neposlední řadě také na téma související s kyber prostředím - “Tvoje cesta onlinem”.
Během roku se policisté oddělení tisku a prevence a jejich kolegové ze sítě prevence, často také za participace dalších kolegů z různých organizačních článků našeho útvaru, věnovali kontaktní prevenci s rozsáhlou škálou témat. Nejčastěji se pak jednalo o přednáškovou činnost, která byla směřována k široké cílové skupině – k dětem, dospělým i seniorům. V předešlém roce jsme zrealizovali celkem 2 331 akcí preventivního charakteru, největší zastoupení zaujímala problematika týkající se bezpečí kyberprostoru, v jejímž rámci jsme zrealizovali 664 aktivit.
Mezi celorepublikové i krajské priority patřila v roce 2025 prevence v online prostředí. Již od roku 2023 realizujeme na území Plzeňského kraje krajský preventivní projekt s názvem “Nebuď bit-buď in-bitcoinmaty”, kdy za pomoci makety bitcoinmatu upozorňujeme širokou veřejnost na tento typ majetkové trestné činnosti.
Velkou pozornost jsme v uplynulém roce věnovali také dětem, jakožto zvlášť zranitelným obětem, v oblasti mravnostní trestné činnosti spojené se sextingem, kde jsme navázali na projekt z roku 2024. S tímto naším projektem jsme se umístili na druhém místě v rámci udělování cen odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, a to v kategorii nejlepší projekt prevence kriminality na místní úrovni. V loňském roce jsme v souvislosti s krajským projektem “To se mně nestane II” spustili dvouměsíční marketingovou kampaň, s dopadem téměř ve výši 3 milionů zobrazení. K tomu se na nově vytvořené webové stránky s názvem “Ráno to nesmažeš” prokliklo” 4 715 osob. V této aktivitě, která patří mezi priority, ať již na úrovni celorepublikové, tak i krajské, máme v úmyslu pokračovat i v letošním roce s cílem minimalizovat počty dětských obětí této závažné trestné činnosti.
Naše pozornost je po linii prevence samozřejmě věnována i úseku dopravy, kde se věnujeme všem účastníkům silničního provozu, zejména pak těm zvlášť zranitelným - chodcům, cyklistům, a to na úrovni našich regionálních či celorepublikových aktivit.
V třetím pilíři „Tvoje cesta načisto“ jsme se opět věnovali osvětě a edukaci na téma návykových látek, přičemž se jedná o primární protidrogovou prevenci.
I v loňském roce jsme nezapomínali na naše již tradiční projekty lokálního charakteru - “Jedna Šumava – dvojí pravidla”, “Bezpečné Brdy”. Dále jsme zrealizovali řadu akcí pro celou širokou veřejnost, pořádali jsme také různé vzdělávací aktivity jak pro naše kolegy, tak pro naše partnery z řad odborné veřejnosti.
Mimo popsané projekty a spoustu dalších po linii celorepublikové i regionální úrovně jsme se v letošním roce nově věnovali také programu „Bezpečnému dětství - prevence násilí ve společnosti.“
Velkou část našich aktivit je možné realizovat i díky významné podpoře našich partnerů, kterých si velmi vážíme (MV ČR, KÚPK, MMP, ZPMV, MP Plzeň, BESIP) a díky které je možné preventivní činnost realizovat v takovém rozsahu.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
30. ledna 2026