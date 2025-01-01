Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Bezpečný návrat domů
Jihomoravští policisté se chystají na konec prázdnin. /VIDEO/
O víkendu, kdy vrcholí návraty z letních prázdnin, posílí policejní hlídky na jižní Moravě svou přítomnost na vytipovaných a rizikových úsecích silnic, kde hrozí zvýšené riziko dopravních nehod nebo komplikací. Zvýšený dohled se zaměří zejména na frekventované komunikace, turisticky populární oblasti a místa, která se opakovaně řadí mezi nejrizikovější v krajských statistikách. V tomto období tradičně narůstá provoz, protože se řidiči masově vracejí z dovolených domů. Hrozí tvorba kolon, zvýšená únava a následně snížená pozornost, což významně zvyšuje riziko vážných nehod.
Policie apeluje na dodržování základních pravidel před cestou: naplánujte si trasu a sledujte aktuální dopravní informace, odpočívejte před jízdou, dělejte pravidelné přestávky a nepodceňujte dostatek tekutin. Zcela se vyhněte alkoholu a jiným návykovým látkám. Vozidlo by mělo být v technicky dobrém stavu. Za jízdy dodržujte povolenou rychlost, sledujte provoz kolem sebe a plně se věnujte řízení. V okolí škol, přechodů nebo zastávek MHD, zejména na začátku září, buďte obzvlášť opatrní – děti bývají po prázdninách roztěkané a riziko nehod zde roste.
Během víkendu se policejní kontroly zaměří na správný způsob jízdy, jízdu v jízdních pruzích, používání bezpečnostních pásů a dětských sedaček, zákaz telefonování za jízdy, technický stav vozidla, dodržování povolené rychlosti a kontrolu řidičů na alkohol či drogy. Policejní kontroly mají především preventivní charakter. Cílem není pouze sankcionovat, ale hlavně předcházet nehodám a zajistit bezpečný návrat z prázdnin.
Že se nepozornost v kombinaci s nedodržením bezpečné vzdálenosti nemusí vyplatit, vypovídá nehoda, která se ve čtvrtek ráno stala na dálnici D1 poblíž Holubic na Vyškovsku. Řidič bílé dodávky narazil do pomaleji jedoucích vozidel, která v ranní špičce musela zpomalit před kolonou. Při nehodě tří vozidel byla nejvážněji zraněna žena v osobním automobilu, do které dodávka narazila jako první.
Během letošních prázdnin evidují jihomoravští policisté necelých tisíc dopravních nehod, které si vyžádaly pět lidských životů. Těžce bylo zraněno osmadvacet osob, lehké zranění utrpělo 552 lidí.
Léto a konec prázdnin patří tradičně k nejrizikovějším obdobím roku. Nenechte si návrat domů pokazit zbytečnou nehodou nebo nepříjemnou událostí na silnici.
por. Petr Vala, 29. srpna 2025.