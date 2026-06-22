Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Bezpečný domov ani stavba nejsou náhoda
Mezinárodní den proti vloupání připomíná, že zloděj nečeká na pozvánku.
Léto, slunce, čas dovolených a výletů. Pro většinu z nás období klidu a pohody, pro nezvané hosty však hlavní sezóna. Právě v tomto období si připomínáme Evropský den proti vloupání. Jako policejní preventista se s touto problematikou setkávám denně – ať už při diskusích na mých veřejných přednáškách, nebo při preventivních kontrolách přímo na stavebních parcelách. Zkušenosti z praxe bohužel ukazují, že mnoha krádežím jde přitom velmi snadno zabránit.
Statistiky mluví jasně – velká část vloupání je záležitostí okamžité příležitosti. Zloději si málokdy vybírají složité překážky, pokud na domě vidí otevřené okno na ventilaci nebo na stavbě volně položené drahé nářadí.
Nejčastější mýty, kterými nahráváme zlodějům
- „Nám doma nemají co vzít.“ Zloděj dopředu neví, co máte v obýváku. Často napáchá větší škodu tím, že rozbije drahé okno nebo zničí dveře, než kolik si odnese na lupu.
- „Jedeme jen na nákup, to nemá smysl zamykat.“ Zkušenému pachateli stačí k vniknutí do objektu desítky sekund. Odejít bez zamknutí, i když jdete jen se smetím, je obrovské riziko.
- „Na stavbě se nekrade, tam ještě nic není.“ Opak je pravdou. Stavební materiál, kovy, a především profesionální nářadí jsou pro zloděje extrémně snadným a rychlým výdělkem.
Zabezpečení stavenišť: O čem hovoříme s dělníky?
V rámci prevence pravidelně navštěvuji rostoucí novostavby a mluvím přímo s řemeslníky a dělníky. Právě oni mohou správnými návyky zachránit majetek za stovky tisíc korun. Na co na stavbách nejčastěji apeluji?
- Nářadí nenechávejte na obdiv: Po skončení směny (ale i během obědové pauzy) nenechávejte drahé nástroje volně ležet na pozemku. Vše patří pod zámek, ideálně do uzamykatelného stavebního kontejneru nebo zabezpečeného vozidla.
- Pozor na dodávky a auta: Řemeslníci často nechávají dodávky plné nářadí odemčené, protože „jsou přece kousek vedle na lešení“. Zloději stačí vteřina, aby otevřel boční dveře a popadl kufr s drahou vrtačkou.
- Evidence a značení: Dělníkům doporučuji, aby si své soukromé i firemní nářadí výrazně označili (např. nesmytelnou barvou nebo gravírováním) a zapsali si sériová čísla. Takové nářadí se zlodějům hůře prodává v zastavárnách a policii se snáze identifikuje.
Zlaté desatero pro zabezpečení domů a bytů
Jak na mých přednáškách pro veřejnost často opakuji, ochrana domova začíná u základních detailů.
Držte se těchto pravidel:
- Vždy zamykejte: I když jste doma, na zahradě nebo odcházíte jen na chvíli.
- Zavírejte okna: Při odchodu nenechávejte okna ani v režimu ventilace.
- Nezveřejňujte odjezdy na sociálních sítích: Fotkami z pláže se pochlubte, až se vrátíte. Zloději sociální sítě aktivně sledují.
- Schovejte klíče: Zapomeňte na skrýše pod rohožkou nebo v květináči. Zloději je znají lépe než vy.
- Budujte dobré sousedské vztahy: Poproste sousedy, aby vám vybírali schránku. Plná schránka je jasný signál, že nikdo není doma.
- Nenechávejte kolem domu nářadí: Žebřík opřený o kůlnu zloději výrazně usnadní přístup do patra.
- Investujte do zabezpečení: Kvalitní zámky, kamery či alarm většinu pachatelů spolehlivě odradí.
- Udržujte přehledný prostor: Živé ploty by neměly úplně zakrývat výhled na dveře a okna. Zloději milují soukromí při práci.
- Pozor na cizí lidi: Pokud se kolem domů či stavenišť pohybuje podezřelá osoba nebo auto, všímejte si detailů (SPZ, popis) a kontaktujte linku 158.
- Označte a nafoťte si cennosti: Pokud by přece jen došlo k nejhoršímu, velmi to pomůže policii při vyšetřování a vám při jednání s pojišťovnou.
Rada na závěr: Pokud po návratu domů či na stavbu zjistíte, že u vás byl neznámý host, nikdy nevstupujte dovnitř. Pachatel může být stále na místě a mohl by reagovat agresivně. Navíc byste mohli zničit stopy. Okamžitě volejte linku 158.
„Bezpečí našich domovů i pracovišť není otázkou náhody, ale správné prevence. Chraňte svůj majetek a nedovolte, aby vám zloději zkazili klidné dny.“
por. Bc. Tomáš Macura
preventista ÚO Nymburk
22. června 2026