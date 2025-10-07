Bezpečnostní rozvojová spolupráce s jasným výsledkem
Policie České republiky pomohla Moldavsku vytvořit Národní fotbalový informační bod.
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování (ÚSKPV) završil úspěšný mezinárodní projekt, jehož výsledkem je vznik Národního fotbalového informačního bodu (NFIP) v Moldavské republice. Nový útvar bude zodpovědný za koordinaci bezpečnostních opatření při fotbalových utkáních a dalších sportovních akcích a zároveň se zapojí do evropské sítě NFIP, která sdružuje odborníky na sportovní bezpečnost.
Projekt byl realizován v rámci Bezpečnostní rozvojové spolupráce Ministerstva vnitra ČR a měl za cíl předat moldavským bezpečnostním složkám zkušenosti a osvědčené postupy v oblasti prevence diváckého násilí a mezinárodní policejní spolupráce při sportovních akcích.
Ve dnech 29. září až 3. října 2025 se v Kišiněvě uskutečnila expertní mise Policie ČR vedená plk. Radkem Šmejdou, náměstkem ředitele ÚSKPV. Česká delegace jednala se zástupci Generálního inspektorátu karabiniérů Ministerstva vnitra Moldavska (GIC), Národního inspektorátu veřejné bezpečnosti (NIPS) a Moldavské fotbalové federace (MFF). Cílem jednání bylo dokončení organizační struktury nového NFIP a jeho zapojení do evropské sítě.
„Zřízení NFIP v Moldavsku představuje významný krok ke zvýšení bezpečnosti při sportovních událostech a je konkrétním výsledkem české odborné pomoci. Česká republika tak přispívá k posilování stability a bezpečnosti v širším evropském prostoru,“ uvedl pplk. Martin Nižník, představitel českého NFIP.
Jednání v Moldavsku navázalo na jarní studijní návštěvu moldavských policistů v České republice, během níž se seznámili s fungováním českého NFIP a koordinací bezpečnostních opatření při sportovních utkáních.
Výsledky projektu budou prezentovány na půdě Rady Evropské unie, kde se očekává pozitivní přijetí ze strany evropské sítě NFIP.
kpt. David Schön
7. října 2025